PODIZANJE NOVCA VIŠE NEĆE BITI ISTO Stupila na snagu nova pravila na bankomatima u ovoj zemlji

Od početka ove godine u Italiji se primenjuju ažurirana pravila za korišćenje bankomata, koja utiču na način podizanja gotovine, identifikaciju korisnika i obračun naknada.

Promene su deo šireg trenda jačanja bezbednosti i usklađivanja sa evropskim propisima, a važno je da ih znaju i građani Srbije koji često putuju ili žive u Italiji, prenosi Blic.

Šta se konkretno menja na bankomatima

Nova pravila ne znače zabranu podizanja gotovine, ali uvode stroža ograničenja i više kontrole. Banke imaju pravo da prilagode dnevne i mesečne limite za isplatu, naročito kada je reč o karticama izdatim u inostranstvu. U praksi to znači da korisnici mogu nailaziti na niže limite nego ranije, čak i ako ih njihova matična banka formalno odobrava.

Stroža identifikacija i veći fokus na bezbednost

Jedna od ključnih novina odnosi se na bezbednosne procedure. Italijanske banke uvode dodatne mehanizme za proveru identiteta kako bi smanjile rizik od prevara i zloupotreba. To može uključivati privremeno blokiranje sumnjivih transakcija, dodatne provere kod većih iznosa ili pojačan nadzor kada se kartica koristi van uobičajenih obrazaca ponašanja korisnika.

Za klijente to znači da podizanje gotovine ponekad može trajati duže ili zahtevati dodatnu potvrdu, ali cilj je veća zaštita novca i ličnih podataka.

Naknade i podizanje novca stranim karticama

Posebnu pažnju treba obratiti na troškove. U Italiji su naknade za podizanje gotovine na bankomatima drugih banaka ili sa stranih kartica sve transparentnije, ali često i više nego ranije. Pre nego što potvrdite transakciju, na ekranu bankomata jasno će biti prikazan iznos provizije, a na korisniku je odluka da li želi da nastavi.

To je posebno važno za turiste i radnike iz inostranstva, jer se trošak može značajno razlikovati od banke do banke.

Kako da se pripremite i izbegnete probleme

Pre putovanja ili dužeg boravka u Italiji, proverite limite i naknade koje vaša banka primenjuje u inostranstvu. Razmislite o alternativama kao što su plaćanje karticom ili digitalnim novčanicima, koji često nose niže troškove od podizanja gotovine.

Ako vam transakcija bude odbijena ili bankomat zadrži karticu, odmah se obratite banci putem aplikacije ili korisničkog servisa.

