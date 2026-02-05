BUDITE SE NOĆU IZMEĐU 3 I 4 SATA? Evo šta kažu doktori a šta verovanja: Postoji mogućnost da su vas 'obuzeli demoni'

Pod stresom ste, ili vas opsedaju demoni?

Buđenje usred noći, tačno između 3 i 4 sata, mnoge uznemiri i navede na razna pitanja. Da li je u pitanju običan poremećaj sna ili nešto „više“? Dok medicina ima svoja objašnjenja, narodna verovanja i duhovna tumačenja idu mnogo dalje – čak do ideje da su u tom periodu ljudi posebno ranjivi na negativne sile.



Prema doktorima, buđenje u tom vremenskom intervalu najčešće je povezano sa stresom, anksioznošću i hormonskim promenama u organizmu. U tom delu noći telo prirodno smanjuje nivo melatonina (hormona sna), dok raste nivo kortizola, hormona stresa. Ako ste pod pritiskom, imate nepravilan ritam spavanja, konzumirate alkohol ili kofein uveče, veća je verovatnoća da ćete se probuditi upravo tada. Takođe, problemi sa disanjem, niskim šećerom u krvi ili nesanicom mogu igrati značajnu ulogu.

Međutim, narodna i duhovna verovanja nude znatno mračnija tumačenja. U mnogim kulturama period između 3 i 4 sata ujutru naziva se „đavolji sat“ ili „veštičji sat“. Smatra se da je to vreme kada je granica između našeg sveta i duhovnog najtanja, pa su ljudi tada podložniji negativnim energijama, lošim mislima, pa čak i – kako neki veruju – demonskim uticajima. Prema tim verovanjima, iznenadno buđenje praćeno strahom, pritiskom u grudima ili osećajem da niste sami može značiti da vas je „nešto obuzelo“.

Psiholozi, s druge strane, upozoravaju da ovakva iskustva mogu biti posledica paralize sna, stanja u kojem je um budan, ali telo još uvek „zaključano“, što može izazvati osećaj prisustva, straha i halucinacije. Upravo zbog toga su mnogi kroz istoriju takva stanja tumačili kao susrete sa demonima ili zlim silama.

Iako zvuči zastrašujuće, stručnjaci savetuju da se ne donose nagli zaključci. Ako se često budite u isto vreme tokom noći, najbolje je obratiti pažnju na životne navike, kvalitet sna i nivo stresa. U slučaju da se problem ponavlja i utiče na svakodnevno funkcionisanje, preporučuje se razgovor sa lekarom.

Da li je u pitanju signal tela ili nešto što prevazilazi nauku – svako će odlučiti za sebe. Jedno je sigurno: buđenje između 3 i 4 sata već vekovima budi ljudsku radoznalost i strah, a odgovori se i dalje nalaze negde između nauke i verovanja.

Autor: D.Bošković