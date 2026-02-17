AKTUELNO

Lifestyle

'Budvanska rivijera' na 47. Međunarodnom sajmu turizma u Beogradu

Izvor: Pink.rs, Foto: Ustupljena fotografija ||

Najveća hotelska grupacija u Crnoj Gori, „Budvanska rivijera“, i ove godine predstavlja svoju ponudu na 47. Međunarodnom sajmu turizma u Beogradu, koji se održava od 19. do 22. februara 2026. godine.

Pod sloganom „More koje volite, ljeto koje pamtite“, biće predstavljeni sadržaji i ponuda Turističkog naselja „Slovenska plaža“, kao i hotela Aleksandar, Palas i Castellastva – idealnih destinacija za nezaboravan odmor na crnogorskom primorju.

Tržište Srbije zauzima važno mjesto u ukupnom prometu Hotelske grupe „Budvanska rivijera“, a Sajam turizma je sjajna prilika da se ta saradnja dodatno učvrsti.

Posjetite nas u hali 1 i iskoristite sajamske pogodnosti – za sve koji tokom Sajma rezervišu svoj ljetnji aranžman obezbijeđen je popust do 15%, kao i posebni uslovi za djecu.

Tokom trajanja Sajma biće organizovana i nagradna igra, u okviru koje je glavna nagrada sedmodnevni aranžman za dvije osobe u TN „Slovenska plaža“. Posjetioce na štandu očekuju i mini pokloni sa promotivnim materijalima.

Prateći moderne trendove u sajamskom nastupu, Hotelska grupa „Budvanska rivijera“ predstaviće se kroz savremeno dizajniran štand koji reflektuje vrijednosti kompanije i dočarava emociju savršenog ljetnjeg odmora.

Vidimo se u Beogradu!

Autor: S.M.

#BUDVANSKA RIVIJERA

#Beograd

#Crna Gora

#Međunarodni sajam turizma

#Turizam

POVEZANE VESTI

Društvo

'Budvanska rivijera' na 46. Međunarodnom sajmu turizma u Beogradu

Lifestyle

Hotelska grupa Budvanska rivijera na Sajmu turizma u Beogradu od 22. do 25. februara

Društvo

Vrnjačka Banja na 46. Međunarodnom sajmu turizma u Beogradu! Boban Đurović: Ulaganja u turizam, infrastrukturu i dodatne sadržaje ključni faktori za n

Domaći

Doček Nove 2026. godine u hotelu Palas – tradicija elegancije i vrhunskog provoda

Društvo

Selaković i Kasianidu otvorili štand Kipra na 68. Međunarodnom sajmu knjiga u Beogradu

Društvo

TOS PROMOVIŠE TURIZAM SRBIJE NA PRESTIŽNOM SAJMU U LONDONU: Labović i Memić istakli značaj kulturno-istorijskog nasleđa i izložbe “Expo 2027”