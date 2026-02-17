'Budvanska rivijera' na 47. Međunarodnom sajmu turizma u Beogradu

Najveća hotelska grupacija u Crnoj Gori, „Budvanska rivijera“, i ove godine predstavlja svoju ponudu na 47. Međunarodnom sajmu turizma u Beogradu, koji se održava od 19. do 22. februara 2026. godine.

Pod sloganom „More koje volite, ljeto koje pamtite“, biće predstavljeni sadržaji i ponuda Turističkog naselja „Slovenska plaža“, kao i hotela Aleksandar, Palas i Castellastva – idealnih destinacija za nezaboravan odmor na crnogorskom primorju.

Tržište Srbije zauzima važno mjesto u ukupnom prometu Hotelske grupe „Budvanska rivijera“, a Sajam turizma je sjajna prilika da se ta saradnja dodatno učvrsti.

Posjetite nas u hali 1 i iskoristite sajamske pogodnosti – za sve koji tokom Sajma rezervišu svoj ljetnji aranžman obezbijeđen je popust do 15%, kao i posebni uslovi za djecu.

Tokom trajanja Sajma biće organizovana i nagradna igra, u okviru koje je glavna nagrada sedmodnevni aranžman za dvije osobe u TN „Slovenska plaža“. Posjetioce na štandu očekuju i mini pokloni sa promotivnim materijalima.

Prateći moderne trendove u sajamskom nastupu, Hotelska grupa „Budvanska rivijera“ predstaviće se kroz savremeno dizajniran štand koji reflektuje vrijednosti kompanije i dočarava emociju savršenog ljetnjeg odmora.

Vidimo se u Beogradu!

Autor: S.M.