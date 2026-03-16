TREĆI SVETSKI RAT? Evo šta se ZAISTA dešava i koliko Srbija ima razlog za brigu!

Izvor: Pink.rs

Globalne tenzije rastu, ali panika nikada nije bila dobra strategija – donosimo racionalan pogled na situaciju i šta to znači za nas.

Poslednjih meseci ime sveta zvuči dramatičnije nego ikad – sukobi, pretnje, savezi koji se prebrojavaju i političke poruke koje deluju kao uvod u nešto veliko i opasno. Rat u Ukrajini, kriza na Bliskom istoku, zaoštreni odnosi velikih sila – sve to u javnosti priziva izraz „Treći svetski rat“. Međutim, realnost međunarodnih odnosa daleko je složenija od naslova na društvenim mrežama.

Velike sile danas funkcionišu drugačije nego 1914. ili 1939. godine. Postoje globalne ekonomske veze, međuzavisnosti i snažni diplomatski kanali koji, uprkos oštrim izjavama, i dalje rade. Iako je retorika tvrda, direktan globalni sukob velikih sila nosi cenu koju nijedna od njih ne želi da plati. Upravo zato se konflikti uglavnom zadržavaju na regionalnom nivou, kroz političke, ekonomske i posredne vojne pritiske.

A gde je tu Srbija? Kao vojno neutralna država, Srbija nema obavezu da učestvuje u vojnim savezima, što joj daje određeni manevarski prostor. Naravno, globalne krize utiču na ekonomiju – cene energenata, hrane i finansijska tržišta reaguju na svaku nestabilnost. To je realna posledica, ali nije isto što i neposredna ratna opasnost.

Važno je razlikovati informaciju od panike. Društvene mreže pojačavaju dramatične scenarije jer se strah najbrže širi. Međutim, diplomatski pregovori, međunarodne organizacije i strateški interesi velikih sila i dalje funkcionišu kao kočnica eskalaciji. Strah od svetskog rata postoji u javnom prostoru, ali to ne znači da je on na pragu.

Za građane Srbije najrazumniji pristup jeste praćenje proverenih informacija i lična ekonomska stabilnost – štednja, racionalno planiranje i izbegavanje paničnih odluka. Svet jeste nestabilan, ali to nije isto što i globalni kolaps. Najvažnije je sačuvati hladnu glavu.

Autor: S.Paunović

