Otkriveno šta je kraljica Kamila pričala iza leđa Megan Markl: Okrivila je za raspad porodice, isplivali detalji

Malo je poznato da su tenzije između princa Harija i Megan Markl, na jednoj, i njegove porodice, na drugoj strani, počele da rastu odmah posle venčanja para. Prinčeva maćeha uskoro se požalila prijateljima šta brine dvor...

Kraljevski biograf Tom Bauer je autor više knjiga o britanskoj kraljevskoj porodici, a najnovija – nazvana "Izdaja: Moć, obmana i borba za budućnost kraljevske porodice" – privlači mnogo pažnje.

U njoj Bauer, između ostalog, otkriva do sad nepoznatu tvrdnju da je kraljica Kamila, supruga kralja Čarlsa III, pričala sa svojim prijateljima o situaciji unutar porodice i o Megan Markl, vojvotkinji od Saseksa, tako što je pričala kako je nekadašnja glumica "isprala mozak" njenom posinku princu Hariju.

Neuspeli sastanak radi pomirenja

U knjizi se tvrdi da su tenzije u porodici rasle već posle venčanja kraljevskog para, u nedeljama nakon povratka princa Harija i Megan Markl s medenog meseca, tokom leta 2018. godine.

Navodno su prinčevi Vilijam i Hari održali "sastanak pomirenja", na kom je Megan oštro rekla deveru:

"Ako ti ne smeta, skloni mi taj prst od lica."

Sukob se dogodio dok je porodica brinula da se Hari menja pod uticajem supruge i pošto je čak u tajnosti promenio broj telefona.

"Megan je isprala mozak Hariju", navodno je Kamila rekla nekom od svojih prijatelja dok se sukob zahuktavao.

Ta opaska je navodno odražavala strahove nutar kraljevske porodice da se nekada bezbrižni princ otuđio od brata, oca i rođaka, kao i života koji je vodio pre nego što je upoznao glumicu iz serije Suits.

Princ Vilijam je navodno gajio sumnje u vezi s Megan Markl mnogo pre nego što je ona zvanično postala njegova snaha i upozoravao je princa Harija da se njhova veza razvija prebrzo. Isto je, tvrdi se u knjizi, mislila i Kejt Midlton, princeza od Velsa i supruga princa Vilijama, koja je, kaže Tom Bauer, bila oprezna zbog uticaja Megan Markl na Harija.

Princ i princeza od Velsa su navodno verovali da je Hari posebno ranjiv zbog smrti majke princeze Dajane dok je on bio dete i kasnijih problema s pićem, drogom i mentalnim zdravljem koje je imao.

Dok je Megan očarala Harija brzo, njegovi bližnji su je navodno smatrali "potencijalno destabilišućom silom". Vilijam i Kejt su, tvrdi autor, mislili da je Megan Markl nesrećna zbog toga koliko je Harijeva budućnost ograničena i da "žali" zbog činjenice da nikad neće postati kraljica.

Zbog toga se princ Hari navodno i suprotstavio kontroli Palate i distancirao od porodice i starog kruga prijatelja, a postao je i "opsednut željom za osvetom", piše Bauer.

Autor: D.Bošković