Megan Markl se stidela svog prvog muža: Ni taj brak nije bio imun na skandale, a za to su zaslužni OBOJE

Pre udaje za princa Harija Megan Markl bila je u braku sa poznatim producentom. Ni taj prvi brak nije bio imun na skandale, za šta su oboje bili zaslužni.

Megan Markl (44) se 2011. udala za Trevora Engelsona (49). Venčali su se na Jamajci, a slavilo se četiri dana. Zažalili su zbog venčanja samo 18 meseci kasnije, kada je predala paprire za razvod zbog nepomirljivih razlika. Brak je zvanično okončan 2014.Navodno je krahu braka presudila i razdvojenost jer je Megan Markl 2011. počela da glumi u seriji "Suits" koja se snimala u Torontu, dok je Trevor ostao u Kaliforniji.

Megan Markl se stidela bivšeg muža, ovako ga je uslovljavala

Nevolje u raju počele su mnogo ranije, već tri nedelje pre svadbe, kada je Megan tokom televizijskog gostovanja, zamerila Engelsonu što "pije iz flaše" pred kamerama. Govorila mu je da "spusti bocu" i da se ponaša "krajnje neprofesionalno". Bilo joj je vidno neprijatno."To nije bila prava veza za nju.

Posle razvoda osećala se osnaženo i jednostavno je nastavila dalje", govorila je njena prijateljica. Saznalo se zatim da je Megan Markl zahtevala od bivšeg muža da potpiše "ugovor o trudnoći", što je on uradio bez prisustva avokata.

Prema tom dogovoru, Trevor je morao da garantuje da će Megan Markl obezbediti profesionalnog trenera i nutricionistu, u slučaju da ona zatrudni, kako bi se brinuli o njenom izgledu. U trenutku te nagodbe razmišljali su da dobiju potomstvo."Megan je htela da bude sigurna da će moći brzo da se vrati pred kamere", objasnila je taj dogovor za Daily mail prijateljica Megan Markl.Možda se Megan stidela bivšeg muža, možda je sve bilo onako kako su njeni prijatelji rekli, ali zajedničke slike nje i Trevora prepune su ljubavi, poljubaca, zagrljaja, sreće... Bez obzira na položaj koji je do 2020. imala u britanskoj dinastiji i na položaj njenog muža, do sada je nismo videli takvu sa Harijem.

Do trudnoće nije došlo, a nakon što je ostala trudna u braku sa princom Harijem, desio se pravi svetski skandal.

"Bivši muž nije hteo da Megan zarađuje svoj novac"

- Trevoru je dugo bilo teško, on je dobar čovek. Megan mu je slomila srce kada je zatražila razvod. Čim je počela vezu sa princem Harijem, ponovo je bio skrhan jer ga je veliki publicitet tog odnosa, stalno podsećao na nju. Međutim, to je sada daleka prošlost - govorio je izvor blizak producentu pre nekoliko godina.

Autori memoara o Megan i Hariju, Omid Skobi i Kerolajn Durand, tvrdili su da je razlog kraha tog braka bila njegova želja da finansijski kontroliše glumicu pa mu je jako smetala popularnost koju joj je donela uloga u seriji "Suits". Govorio je da joj je "slava udarila u glavu"."Dok su još bili samo u vezi, Megan je najbližim prijateljima otkrila kako je Trevor ne podržava u glumačkoj karijeri. Osećala je da mu se sviđa što je zavisna od njega i to je prava istina njihovog odnosa", otkrio je blizak prijatelj vojvotkinje od Saseksa pa dodao: "Trevor je bio dominantniji u vezi. Dopadalo mu se što on zarađuje, i što je jedino uz njega Megan mogla da stiče nova poznanstva u filmskoj industriji".Kada se to promenilo, brak je pukao. Megan je imala 23 godine kada se zaljubila u Trevora. Neposredno pre toga našao se na listi najboljih 35 holivudskih producenata mlađih od 35 godina.Punih sedam godina bili su u vezi pre nego što su se venčali. Omid Skobi koji je zauzeo njenu stranu u pričama o razvodu, važio je za njenog i Harijevog nezvaničnog portparola. Izazvao je svetski skandal kada je u svojoj knjizi napisao da je poznati par krivio Kejt Midlton i Čarlsa III za rasizam, koji su navodno ispoljili prema Arčiju Harisonu, sinu vojvotkinje i vojvotkinje od Saseksa.Primerci knjige sa tim spornim delom su kasnije povučeni iz prodaje, Megan i Hari su se ogradili od te afere.Megan se 2018. udala za princa Harija, sa kojim ima i ćerku Lilibet Dajanu. Prekinula je glumačku karijeru zbog tog braka, a sada se vraća glumi posle osam godina pauze.

Sve vreme njihovog braka komentariše se da je Megan kraljica dominacije u njihovoj vezi.

Surov komentar o Megan Markl

Veza Trevora Engelsona i Megan Markl ponovo je u žiži zahvaljujući Betani Frankel, zvezdi “Real Housewives of New York City” koja je nedavno u podkastu "The Toast" otkrila kako je producent zaista reagovao na vest o romansi američke glumice i britanskog princa. Kada ga je upoznala, rekao joj je da njegova bivša supruga glumi u seriji "Suits", koja je njoj bila nepoznata.

"Nisam poznavala ženu. Mesecima nakon toga, videla sam slike Harija i njegove devojke pa sam mu poslala poruku: "Je li ovo tvoja bivša?", ispričala je.

Na njenu opasku "da li će Megan završiti posao", aludirajući da li će doći do venčanja, odgovorio je: „Oh, ona će završiti posao".Time je naznačio da je Megan proračunato ušla u vezu sa Harijem, što mnogi misle, ali i da uvek uspe u svojoj nameri, a moglo bi se protumačiti i da je neodoljiva za muškarce.Posle razvoda od Megan Markl oženio se bogatašicom

Trevor se 2019. drugi put oženio, venčao se sa poznatom naslednicom višemilionskog bogatstva Trejsi Karland i sa njom dobio dve ćerke. Imaju veoma skladan brak. Čini se da će Megan bez obzira na razvod, uvek povezivati sa Trevorom, i obrnuto.

Autor: M.K.