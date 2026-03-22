Loše vesti za turiste! Prolazak kroz ovu državu uskoro će se dodatno naplaćivati: Evo koliko iznosi naknada

Putovanje kroz Švajcarsku bez zaustavljanja uskoro bi moglo da postane skuplje. Nova mera, koju je podržala velika većina poslanika, uvela bi dodatnu naknadu svima koji koriste zemlju isključivo kao tranzitnu rutu, što bi posebno pogodilo turiste na putu ka Italiji. Odluka je usvojena jasnom većinom od 173 glasa u Parlamentu, sa samo 13 protiv. Sa saglasnošću i donjeg i gornjeg doma, politička podrška tranzitnoj naknadi sada je nesumnjiva.

Prema predlogu, svako ko ulazi i izlazi iz zemlje bez dužeg boravka morao bi da plati naknadu od oko 21 franka (približno 23 evra) po prelasku. Trenutna vinjeta više neće biti dovoljna; trajanje boravka i svrha putovanja biće odlučujući. Na primer, vozači koji uđu u zemlju ujutru, a izlaze na drugoj granici uveče, mogli bi automatski biti podložni novoj naknadi.

Nova naknada trebalo bi da podstakne neke vozače da promene vreme putovanja

Najveći uticaj osetiće putnici koji putuju iz južne Nemačke ka italijanskim destinacijama, posebno preko ključnih alpskih ruta kao što su tunel Gotard, prevoj San Bernardino ili prevoj Simplon. Ovi koridori su godinama među najprometnijima, posebno tokom turističke sezone. Statistika pokazuje da se čak 90 odsto saobraćajnih gužvi javlja između Uskrsa i oktobra, kada turisti iz severne Evrope masovno putuju ka Mediteranu. Oko trećine celokupnog saobraćaja kroz Alpe čine tranzitni vozači, oni koji ne troše novac u zemlji, ali značajno opterećuju infrastrukturu. Pored toga, čak 87 odsto svih putovanja je u svrhu razonode i odmora.

Glavni teret takvog saobraćaja pada na lokalne zajednice. Na primer, kanton Uri, koji se nalazi na ruti Gotard, godinama se bori sa kilometrima redova, bukom i zagađenjem. Nova naknada trebalo bi da podstakne neke vozače da promene vreme putovanja ili izaberu alternativne rute. Tehnička implementacija je takođe planirana kroz digitalni nadzor granica. Sistem bi pratio koliko dugo vozilo ostaje u zemlji - ako napusti zemlju u roku od, na primer, 12 sati bez dokaza o prebivalištu, automatski bi se aktivirala naplata. Pored toga, razmatra se fleksibilan model cena, prema kojem bi vožnja tokom špica bila skuplja od vožnje van špica.

Iako je politička odluka doneta, zakon još nije spreman za primenu. Ministar saobraćaja Albert Resti je zadužen da sastavi detaljan predlog koji će precizno definisati šta se smatra tranzitom, a šta prebivalištem, kao i kako ga uskladiti sa evropskim sporazumima i tehnički primeniti na graničnim prelazima. Ako je potrebno menjati ustav, građani će imati poslednju reč na referendumu. Do tada, pravila ostaju nepromenjena, ali se vozačima već savetuje da uzmu u obzir moguće dodatne troškove prilikom planiranja putovanja, posebno tokom letnje sezone 2026. godine.

Autor: Jovana Nerić