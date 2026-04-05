U ovim zemaljama mogu da vam zaplene i pretraže uređaje na putovanju: Zbog nekih stvari će vas vratiti sa granice

Kada putujete u inostranstvo, pored pasoša i vize, ključno je da znate i posebne zakone zemlje u koju ulazite. U nekim zemljama, granični službenici imaju ovlašćenje da traže i pretražuju sadržaj vašeg mobilnog telefona, laptopa ili drugih elektronskih uređaja pre nego što vam dozvole ulazak.

Razlozi za takve provere variraju od sumnje u kriminalne radnje do planova za proveru profila na društvenim mrežama, a sedam zemalja izdvaja se po strogim pravilima u ovoj oblasti, piše Unilad.

Rusija

Putnicima u Rusiju se savetuje da ne očekuju privatnost na svojim elektronskim uređajima. Prema upozorenju američkog Stejt departmenta, ruske vlasti imaju ovlašćenje da konfiskuju uređaje, a ljudi mogu biti privedeni zbog sadržaja koji se na njima nalazi. Sprovođenje ovih zakona može biti nepredvidivo.

Kanada

Kanadska granična služba (CBSA) je ovlašćena da kontroliše elektronske uređaje prema Zakonu o carini. Policajcima za ovo nije potreban nalog, a putnici su dužni da daju svoju lozinku ako se od njih traži. Međutim, takav zahtev je moguć samo ako postoje indicije ili sumnje da su prekršeni granični zakoni, na primer zbog sumnje u uvoz nelegalnih stvari ili sumnje u identitet putnika.

Australija

U Australiji, granično osoblje takođe ima moć da pretražuje elektronske uređaje. Iako putnici mogu odbiti da otključaju svoj uređaj, službenici ga i dalje mogu zapleniti i pretražiti. Australijske vlasti su saopštile da odbijanje saradnje može dovesti do pritvora i eskalacije situacije, posebno ako sumnjaju da uređaj sadrži dokaze o zločinu.

Novi Zeland

Iako su pretrage retke, novozelandski službenici imaju pravo da pretražuju uređaje kao što su telefoni i laptopovi. Da bi to zatražili, moraju osnovano sumnjati da se dešava nešto protivzakonito. Ako postoji takva sumnja, od putnika se može tražiti da otkrije svoje lozinke. Odbijanje može rezultirati kaznom do 5.000 NZ$, što je otprilike 2.479 €.

Hong Kong

Generalni konzulati SAD u Hong Kongu i Makau upozorili su u martu 2026. da policija može da traži od putnika ne samo lozinke, već i ključeve za dešifrovanje uređaja. Prema ažuriranim pravilima Zakona o nacionalnoj bezbednosti, odbijanje se smatra krivičnim delom. Ovo pravilo se ne odnosi samo na one čije je konačno odredište Hong Kong, već i na sve koji putuju kroz međunarodni aerodrom u Hong Kongu, uključujući i tranzitne putnike. U slučaju sumnje na pretnju nacionalnoj bezbednosti, ovlašćenja organa vlasti se dodatno proširuju.

Kina

Postoji manje konkretnih informacija za kontinentalnu Kinu, a zakoni se mogu razlikovati u zavisnosti od regiona. Međutim, vlasti imaju ovlašćenje da pretražuju elektronske uređaje, a informacije o njima mogu da se provere, posebno ako postoji zabrinutost za nacionalnu bezbednost. Sprovođenje zakona na granici nije uvek jednoobrazno i može biti nepredvidivo.

Sjedinjene Američke Države

Američki granični službenici mogu da pretražuju vaše uređaje, uključujući telefone, laptopove i kamere, bez naloga tokom rutinskih graničnih provera. Iako odbijanje davanja lozinke nije krivično delo, uređaji i dalje mogu biti zaplenjeni.

Ako niste državljanin SAD, možete se suočiti sa dodatnim poteškoćama u vezi sa imigracijom. SAD takođe planiraju da uvedu proveru društvenih medija na granici, što bi uključivalo pregled istorije aktivnosti neke osobe u poslednjih pet godina, ali ta mera još nije na snazi.

Autor: S.M.