Avion nije vaša dnevna soba: Pravila ponašanja na nebu koja svi treba da poštujete

Usled velikog uzbuđenja, mnogi mogu lako zaboraviti osnovna pravila ponašanja, pogotovo tokom dugačkih letova. Svako želi da mu bude što udobnije i da let što pre prođe, zbog čega često može doći do zanemarivanja drugih oko sebe.

Ipak, važno je da znamo da nismo jedini koji želimo da nam putovanje prođe bez komplikacija, tako da je dobro podsetiti se sledećih nekoliko pravila ponašanja.

Sedište u sredini dobija oba naslona za ruke

"Borba" za naslon za ruke može biti još jedan problem vezan za sedište tokom letenja, ali nepisano pravilo je da onaj koji sedi u sredini ima pravo na korišćenje oba. Možda ne zvuči fer, ali dobro je podsetiti se da je sigurno najmanje udobno onome ko je "zgnječen" između dva putnika.

Na kraju, kao i za prethodni primer, najbolje je direktno pitati osobu i napraviti dogovor o "poštenom" korišćenju naslona za ruke.

Bez izuvanja

Osim ako ne postoji dobar razlog za skidanje obuće (na primer, žuljanje i bol), nepristojno je izuvati cipele i skidati čarape u avionu. Sigurno je da svako želi da da mu bude komforno, ali potrebno je zapamtiti da, iako možda ne deluje uvek tako (jer smo satima u istom prostoru s određenom grupom ljudi), avion je i dalje javno mesto.

Takođe, stjuardese uvek preporučuju obavezno obuvanje cipela prilikom odlaska u toalet, jer neki ljudi se toliko "odomaće" da zaborave da nijedno javno mesto sigurno nije dovoljno čisto za takav potez.

Slušalice u ušima su znak da je razgovor gotov

U slučaju da nam se više ne ćaska sa drugima, sasvim je u redu staviti slušalice u uši i dati signal da je razgovoru došao kraj, barem na neko vreme.

Važno je znati da, iako ćemo možda sedeti pored nekog drugog nekoliko sati, ne moramo nužno da učestvujemo u svakoj diskusiji. Svako ima pravo na svoj mir, bez obzira na situaciju.

Ne treba vaspitavati tuđu decu

Mnogi prevrnu očima kada ugledaju decu u avionu, jer očekuju vrištanje, plakanje, šutiranje sedišta... U slučaju da dođe do neke od navedenih situacija, najbolje je direktno i pristojno obratiti se roditeljima i objasniti im šta nam smeta.

U većini slučajeva, roditelji se sigurno već osećaju dovoljno neprijatno kada im je dete nemirno u avionu, tako da ne bi trebalo pogoršavati situaciju. Ljubaznost i jasna komunikacija su najvažniji, pogotovo kada su u pitanju mališani koji su uznemireni tokom letenja (naročito kada ne umeju da objasne zašto su uznemireni).

Korišćenje dugmeta za poziv

Ako je očigledno da se stjuardese približavaju sa kolicima sa hranom i pićem, nije potrebno pritiskati dugme za poziv, jer će sigurno stići i do nas. Osim ako nije u pitanju veoma hitan slučaj, nije potrebno pritisnuti dugme više od jednog puta.

Na kraju, dodirivanje avionskog osoblja kako bismo im privukli pažnju je zabranjeno i može biti veliki znak nepoštovanja.

Autor: Jovana Nerić