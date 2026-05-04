Ovo će obradovati sve koji planiraju letovanje u Grčkoj: Stiže olakšanje koje će promeniti putovanja Srba!

Izvor: Alo.rs

Od 1. juna do 30. avgusta EES sistem biće suspendovan za građane Srbije.

Grčka najverovatnije neće zvanično suspendovati novi sistem ulaska u Evropsku uniju - EES (Entry/Exit System) - za građane Srbije, ali se očekuje njegova obustava tokom leta, kako bi se izbegle velike gužve na granicama.

Jelena Vujić Obradović, generalni konzul Srbije u Solunu, izjavila je da, iako neće biti zvaničnog dokumenta koji bi potvrdio suspenziju EES sistema između Grčke i Srbije, ali da postoje obećanja i uveravanja zasnovana na dobrim odnosima dve zemlje.

- Od 1. juna do 30. avgusta biće suspendovan za građane Srbije. Primenjivaće se u noćnim satima, ali neće uticati na dodatne gužve - navela je ona.

U praksi, to znači da bi u periodima najvećih gužvi kontrole mogle da se svedu na osnovnu proveru dokumenata, bez zadržavanja zbog biometrijskih procedura.

Razlog za ovakve mere leži u činjenici da je primena EES sistema već u startu dovela do dužih čekanja na granicama, što predstavlja veliki izazov za zemlje koje tokom leta beleže ogroman priliv turista, poput Grčke, saopštila je Prva televizija.

Iako zvanična potvrda o potpunoj suspenziji nema, očekuje se da će nadležni u praksi prilagođavati primenu sistema kako bi se očuvala protočnost saobraćaja i izbegao kolaps na graničnim prelazima, posebno kada je reč o turistima iz Srbije.

Autor: A.A.

