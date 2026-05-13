Nove kamere do Evzonija: Ovih 5 tačaka u Makedoniji ne smete promašiti, ovo su tačne lokacije radara

Na deonici od granice sa Srbijom kroz Svernu Makedoniju pa sve do prelaza Evzoni, instalirano je pet novih savremenih kamera koje beleže prekoračenja brzine.

Sezona letovanja je na pragu, a put ka Grčkoj ove godine donosi nove izazove za vozače. Na auto-putu kroz Severnu Makedoniju, na potezu ka graničnom prelazu Evzoni, postavljeno je pet novih kamera za kontrolu brzine. Kako biste izbegli paprene kazne, donosimo vam tačan spisak lokacija na kojima morate skinuti nogu sa gasa!

Na društvenim mrežama već kruže upozorenja za putnike da obavezno sačuvaju uputstva o lokacijama radara kako bi put protekao bez neprijatnih iznenađenja. Poseban akcenat je stavljen na deonice gde je ograničenje brzine svega 70 km/h, jer se upravo tu najčešće nalaze patrole i radari, često skriveni odmah iza krivina.

Gde vas čekaju radari?

Donosimo vam precizan vodič kroz pet kritičnih tačaka koje su zabeležene na putu ka moru:

- Pred isključenje za Skoplje: Prva zamka čeka vas već u blizini makedonske prestonice.

- Kod "Bastion Plaza" fast fuda: Kamera se nalazi neposredno pre ovog kultnog mesta za pauzu u Severnoj Makedoniji.

- Odmaralište nakon pauze: Samo 5 kilometara posle "Bastion Plaze", kod obližnjeg odmarališta, nalazi se sledeća radarska kontrola.

- Posle isključenja za Veles: Kada prođete isključenje za ovaj grad, budite na oprezu jer vas čeka četvrta kritična tačka.

- Izlaz iz tunela kod četvrte naplatne rampe: Poslednja velika zamka nalazi se odmah na izlazu iz tunela, nakon što prođete četvrtu naplatnu rampu na putu ka jugu.

Savet za putnike: Oprez na 70 km/h

Vozačima se savetuje da striktno poštuju znakove, naročito na mestima gde je brzina ograničena na 70 km/h, jer su upravo te deonice "omiljene" za radarske kontrole. Preporučljivo je koristiti tempomat i obratiti pažnju na vertikalnu signalizaciju čim prođete isključenja za veća mesta poput Velesa i Katlanova.



Autor: A.A.