Nikšić: Grad koji se polako otkriva

Postoje gradovi koji vas osvoje na prvi pogled i oni koji vam se polako uvuku pod kožu. Nikšić pripada ovoj drugoj grupi. Na prvi pogled miran i nenametljiv, najveći grad u unutrašnjosti Crne Gore svoju priču otkriva postepeno - kroz bogatu istoriju, impresivnu prirodu, gostoprimstvo ljudi i autentična iskustva koja ostaju dugo nakon odlaska.

Upravo zato ne čudi što će Nikšić 2030. godine poneti titulu Evropske prestonice kulture. To priznanje predstavlja važan trenutak ne samo za grad, već i za čitavu Crnu Goru. Kako ističe predsednik Opštine Nikšić Marko Kovačević, reč je o istorijskom uspehu koji potvrđuje kulturni značaj grada, ali i otvara prostor za njegov dalji razvoj i snažnije povezivanje sa evropskom kulturnom scenom.

U osnovi kandidature nalazi se koncept “Open City“ - ideja otvorenog grada koji se ne definiše granicama, već ljudima, susretima i razmenom ideja. To je grad čiji se identitet neprestano razvija, spajajući nasleđe i savremeni život, lokalne priče i međunarodne uticaje.

Da je otvorenost deo njegovog karaktera potvrđuje i raznovrsnost prostora koji ga okružuje. Kako objašnjava izvršni direktor Turističke organizacije Opštine Nikšić Mitar Barać, na relativno malom području smenjuju se kraška polja, jezera, šume i planinski vrhovi viši od 2.000 metara. Takva prirodna raznolikost stvara idealne uslove za aktivni odmor, boravak u prirodi i razvoj održivog turizma.

Među mestima koja najbolje oslikavaju identitet grada nalaze se Carev most, jedan od njegovih najprepoznatljivijih simbola, monumentalni Hram Svetog Vasilija Ostroškog, renoviran dvorac Kralja Nikole, Lapidarijum sa vrednim arheološkim nalazima i tvrđava Bedem, sa koje se pruža pogled na grad i njegovu okolinu. Tu je i Krupačko jezero, omiljeno među meštanima i posetiocima, koje posebno tokom toplijih meseci postaje jedno od najživljih mesta u ovom kraju.

Istorija Nikšića seže mnogo dalje od njegovih savremenih obrisa. Od lokaliteta Crvena stijena, jednog od najznačajnijih praistorijskih nalazišta u Evropi, preko ilirskog, rimskog i srednjovekovnog perioda, pa sve do vremena kada je grad bio poznat kao Onogošt, ovde se vekovima ukrštaju različite kulture i civilizacije. Upravo ta slojevitost danas predstavlja jednu od njegovih najvećih vrednosti.

Priča o Nikšiću ne može da prođe ni bez Nikšićke pivare, jednog od simbola grada i mesta koje više od jednog veka čuva tradiciju proizvodnje piva. Jednako važan deo identiteta ovog kraja predstavljaju i domaćinstva poput Đed Radoša i porodice Tadić, gde se tradicionalni način života, lokalna kuhinja i gostoprimstvo prenose s generacije na generaciju.

Posebno mesto na turističkoj mapi zauzimaju sadržaji koji gostima omogućavaju da uspore ritam i povežu se sa prirodom. Među njima je i GEA Retreat Montenegro, dok Turistički centar Vučje privlači ljubitelje aktivnog odmora tokom cele godine. Upravo na Vučju, daleko od gradske rasvete, sve veću pažnju privlači stargazing - posmatranje zvezdanog neba, iskustvo koje na poseban način spaja prirodu, nauku i tišinu planine.

Spoj kulturnog nasleđa, prirodnih bogatstava, lokalne tradicije i novih turističkih sadržaja čini Nikšić destinacijom koja nudi mnogo više od klasičnog obilaska grada. To je mesto koje se ne otkriva odjednom, već polako, korak po korak. Možda upravo zato i ostaje u sećanju mnogo duže od nekih destinacija koje na prvi pogled deluju spektakularnije.

Autor: S.M.