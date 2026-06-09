Greške srpskih turista u Grčkoj: Ostanu bez para i odmora

Saznajte koje greške turisti najčešće prave u Grčkoj i kako da izbegnete kazne i stres tokom odmora. Ove savete ne smete ignorisati!

Prilikom letovanja, ne samo u Grčkoj, već i na ostalim destinacijama, mnogi turisti, među kojima su i Srbi, prave greške koje mogu da im upropaste letovanje, zbog kojih mogu da izgube novac, dobiju paprene kazne i sebi stvore dodatni stres.

Ovo su 10 velikih "ne" koja spasavaju letovanje u Grčkoj!



Od naizgled sitnica koje prave velike probleme, do ozbiljnih grešaka koje mogu pokvariti ceo odmor, ovo su stvari koje ne smete raditi ako želite bezbrižan i siguran boravak u Grčkoj. Saveti su nastali iz iskustava stotina turista koji su podelili svoje priče i probleme, prenosi Grčka info.

Ne ulazite u more ako je istaknuta crvena zastavica

Crvena zastava označava uslove visoke opasnosti koji predstavljaju veliki rizik za posetioce. Ova zastava upozorava na uzburkano more, velike talase, jake struje ili druge opasne situacije u moru.

Kada je crvena zastava podignuta, upozorenje treba da se shvati ozbiljno i potrebno je da se posetioci uzdrže od plivanja kako bi sprečili ozbiljne posledice.

Ne parkirajte na zabranjenim mestima

Ne parkirajte vozilo na zabranjenim mestima jer možete ostati bez tablica i vozačke dozvole.

Bahato parkiranje "samo na minut" u Grčkoj ne prolazi.

Parkiranje na nedozvoljenim mestima, poput onih u blizini plaža ili šetališta, rezultira trenutnim skidanjem tablica, a kazne variraju između 40 i 80 evra, u zavisnosti od mesta prekršaja. Pored novčane kazne, policija može oduzeti vozačku dozvolu na deset dana, dok saobraćajnu dozvolu zadržava i do dvadeset dana.

Ne vozite prebrzo i poštujte ograničenja

Kako ne biste zaradili paprene kazne i doveli sebe i druge učesnike u saobraćaju u opasnost, savetuje se da poštujete ograničenja brzine.

Spisak iznosa kazni za saobraćajne prekršaje u Grčkoj:

• Vožnja pod uticajem alkohola: od 78 do 1.200 evra

• Prekoračenje brzine u naseljenom mestu do 20 km/h: 100 evra

• Prolazak kroz crveno svetlo i preticanje preko pune linije: 700 evra

• Nevezivanje sigurnosnog pojasa: 350 evra

• Nepropisno parkiranje: od 40 do 80 evra

• Korišćenje mobilnog telefona tokom vožnje: 100 evra

• Pušenje u vozilu ukoliko je u njemu dete mlađe od 12 godina: 1.500 evra i oduzimanje vozačke dozvole

Pazite na lične stvari i dokumenta

Ne ostavljajte ništa vredno, ali ni bezvredno u automobilu ako ga napuštate. To važi i za kupovinu u marketima u blizini granice, kada mnogi ostavljaju kofere i stvari u vozilu.

Upravo na takvim mestima turisti često postaju meta lopova i džeparoša.

Takođe, na svakom graničnom prelazu proverite da li su vam vraćeni svi pasoši i da li pripadaju članovima vaše porodice.

Ne verujte slepo oglasima za smeštaj na društvenim mrežama



Jedna od najvažnijih stavki za uspešan odmor jeste izbor smeštaja.

"Ne verujte slepo oglasima za smeštaj na društvenim mrežama", upozorava Grčka info.

Sve je više turista koji ostaju i bez novca i bez smeštaja zbog lažnih oglasa na internetu.

Ne zaboravite da proverite dokumenta

Na svakom graničnom prelazu proverite da li su vam vraćeni svi pasoši.

U suprotnom, možete izgubiti sate, pa čak i dane pokušavajući da povratite svoja dokumenta.

Ne puštajte dete da hoda nago na plaži

Prema upozorenjima koja kruže među turistima, roditelji bi trebalo da budu posebno oprezni kada je reč o privatnosti dece na plažama.

Navodi se da pojedinci koriste mobilne telefone, skrivene kamere u naočarima, satovima, ključevima automobila i drugim predmetima za neovlašćeno snimanje.

Zbog toga se roditeljima savetuje dodatni oprez i nadzor dece na javnim mestima.

I za kraj

Ne zaboravite da pazite na torbe i novac na terminalima sa kojih polaze turistički autobusi za Grčku.

Ne nosite burme na plažu kako biste izbegli gubitak ili krađu vrednog nakita.

Autor: A.A.