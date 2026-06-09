Važno obaveštenje! Evo šta se dešava na Evzoniju

Na graničnom prelazu Evzoni, na ulazu u Grčku, danas se čekalo najviše sat vremena, uprkos EES sistemu koji je na snazi. Turisti koji su danas u jutarnjim satima bili na graničnom prelazu Evzoni, na ulazu u Grčku, zadržali su se između 40 i 65 minuta.

Na stranici "Put do Grčke" objavljena su iskustva turista iz Srbije.

"Slikanje se radi uglavnom samo za one koji još nisu u EES sistemu, ostali prolaze brže, najčešće uz otisak desne ruke", navode turisti koji su prošli grčku granicu.

Kako smo ranije pisali, puna primena EES sistema počela je 10. aprila. Grčke vlasti najavije su privremenu suspenziju sistema, kada se na graničnim prelazima formiraju duže kolone vozila, rekao je Aleksandar Seničić, direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija Juta.

- Čim se tu napravi kolona, dakle te dve, tri kolone sa po pet, šest ili deset automobila, to se već smatra velikom gužvom i smanjenim protokom na graničnim prelazima i od tog momenta suspenduje se sistem EES, dakle neće se koristiti - rekao je Aleksandar Seničić za RTS ranije.

Podsećamo, prethodnih dana na graničnom prelazu Evzoni putnici vladao je totalni kolaps, a za ulazak u Grčku bilo je potrebno višesatno čekanje.

Seničić je ranije predložio da tokom sezone turisti odaberu alternativne granične prelaze.

- Preporuka je da se prave pauze, prati stanje na kamerama i biraju alternativni prelazi gde su zadržavanja kraća. Prelazi poput Šida i Tovarnika, kako mi javljaju putnici, često nemaju čekanja duža od sat vremena, tako da nema potrebe da svi idu na najopterećenije, glavne prelaze - istakao je on i zaključio:

- Dakle, ključno je da se naoružamo strpljenjem, da ne stvaramo dodatnu nervozu i da na put krenemo informisani, uz praćenje stanja na granicama i dovoljno vremena za eventualna zadržavanja.

Autor: A.A.