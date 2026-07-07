OPREZ AKO LETUJETE U EGIPTU! Gubitak pasoša može da vam upropasti odmor – evo šta odmah morate da uradite

Ako tokom letovanja u Egiptu izgubite pasoš ili vam dokument bude ukraden, najvažnije je da ne paničite i odmah pokrenete proceduru za izdavanje putne isprave za povratak u Srbiju. Ministarstvo spoljnih poslova objasnilo je koje korake građani Srbije treba da preduzmu.

U slučaju gubitka ili krađe pasoša, potrebno je da se obratite najbližoj policijskoj stanici u mestu u kojem boravite i prijavite nestanak dokumenta.

Nakon prijave, policija će izdati potvrdu na vaše ime i prezime. Ovaj dokument je važan jer predstavlja dokaz da je nestanak pasoša prijavljen nadležnim organima zemlje domaćina.

Obradtite se ambasadi Srbije

Po dobijanju policijske potvrde, potrebno je da se javite najbližem diplomatsko-konzularnom predstavništvu Republike Srbije. U slučaju Egipta, građani Srbije obraćaju se Ambasadi Republike Srbije u Kairu.

U ambasadi se pokreće postupak proglašavanja izgubljenog ili ukradenog pasoša nevažećim, nakon čega se može podneti zahtev za izdavanje putnog lista ili novog pasoša, u zavisnosti od okolnosti.

Šta je putni list?

Putni list je privremena putna isprava koja se izdaje državljanima Srbije koji su u inostranstvu ostali bez pasoša. On služi isključivo za povratak u Republiku Srbiju. Ova isprava važi onoliko koliko je potrebno za povratak u zemlju, a najduže 60 dana. Putni list ne može da se koristi za nastavak turističkog putovanja niti zamenjuje pasoš za putovanja u druge države.

U Egiptu postoji još jedan važan korak

Nakon izdavanja putnog lista ili druge odgovarajuće putne isprave, građani Srbije u Egiptu moraju da regulišu i izlazak iz zemlje pred nadležnim egipatskim imigracionim vlastima.

To je neophodno zato što je ulazak u Egipat evidentiran na pasošu koji je izgubljen ili ukraden, pa izlazak iz zemlje mora da bude usklađen sa novom putnom ispravom. Zbog toga je važno pratiti uputstva Ambasade Srbije i egipatske imigracione službe pre povratka u Srbiju.

Koja dokumenta su potrebna?

Prilikom podnošenja zahteva za izdavanje putnog lista poželjno je imati:

ličnu kartu ili drugi dokument kojim se može utvrditi identitet;

potvrdu policije o gubitku ili krađi pasoša;

fotografiju, ukoliko je imate.

Iz Ministarstva navode da nadležni organ može da izvrši provere identiteta i kada građanin ne raspolaže svim potrebnim dokumentima.

Savet Ministarstva pre putovanja

Ministarstvo spoljnih poslova preporučuje građanima da pre odlaska u inostranstvo naprave fotokopiju pasoša ili stranice sa ličnim podacima i da kopiju čuvaju odvojeno od originalnog dokumenta.

Preporučuje se i da fotografiju pasoša sačuvate u telefonu ili elektronskoj pošti, kako bi se u slučaju gubitka lakše utvrdio identitet i ubrzala procedura izdavanja nove putne isprave.

Šta još treba da znate ako putujete u Egipat?

Srbija i Egipat imaju vizni režim. Državljani Srbije mogu da dobiju turističku vizu po dolasku na aerodrome u Hurgadi, Marsa Alamu, Šarm el Šeiku i drugim turističkim destinacijama.

Za putnike koji u Egipat ulaze preko aerodroma u Kairu preporučuje se da vizu pribave pre puta u diplomatsko-konzularnom predstavništvu Egipta u Beogradu. Boravak državljana Srbije u Egiptu dozvoljen je do 90 dana, a prekoračenje tog roka kažnjava se novčanom kaznom.

Autor: S.M.