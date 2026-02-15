UPOZORENJE ZA OVIH 6 GRUPA LJUDI! Glava boli, pritisak pada, znojite se: Ako se danas baš ovako osećate, evo šta odmah morate da uradite

Za produženi vikend povodom Sretenja Srbiju očekuje nagli preokret vremena - posle prolećnih temperatura sledi osetno zahlađenje, kiša, susnežica i sneg. Bilo da mini odmor povodom Dana državnosti Srbije provodite kod kuće ili putujete, evo šta je važno da znate kako vam naglo zahlađenje ne bi narušilo zdravlje, i ko je prvi na udaru!



Osetno zahlađenje tokom noći sa subote na nedelju

Kako je ranije najavio Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ), u toku noći oćekuje nas osetan pad temperature, a biometeorološka prognoza, već za sutra pokazuje da se očekuje pogoršanje biometeorološke situacije.

"Usled očekivane biometeorološke situacije kardiovaskularnim bolesnicima, kao i osobama sa respiratornim obolјenjima se savetuje izvesna opreznost. Promenlјivo raspoloženje, reumatski bolovi i glavobolјa su mogući kod meteoropata. Neophodna je dodatna pažnja u saobraćaju", navodi se u biometeorološkoj prognozi RHMZ.

Poznato je da lekari upozoravaju da nagle promene temperature izazivaju pravi šok za organizam, jer tada on mora brzo da se prilagođava novonastalim promenama. Ovakve temperaturne toplo-hladno promene naročito pogađaju hronične bolesnike, i one koji imaju problem sa krvnim pritiskom, ali nisu pošteđeni ni zdravi ljudi.

1. Kardiovaskularni bolesnici

Kako je za "Blic" ranije rekla doktorka Biserka Obradović, hronični bolesnici najviše su na udaru, a posebno kardiovaskularni bolesnici.

- Nagle vremenske promene opterete organizam koji se onda bori protiv toga tako što se greje. Dolazi do preznojavanja, i do gubitka tečnosti, i širenja krvnih sudova. Tada pada pritisak, a oni koji imaju povišen moraju obavezno da uzimaju terapiju jer će doći pada krvnog pritiska - rekla je ona ranije za "Blic".



Ona je tada za "Blic" Objasnila i zašto su takve promene opasne za srčane bolesnike.

- Takve promene posebno su opasne za srčane bolesnike jer može doći do šloga i infarkta. Važno je da se ljudi adekvatno oblače, a obično ujutru izlaze sa zimskim jaknama i ceo dan su u njima umesto da ih skinu i slojevito se obuku. Kod srčanih bolesnika bitno je da se konsultuju sa svojim lekarom o povećanju ili smanjenju doza terapija. Sami ne smeju to nikako da rade - govori ona za "Blic".

Kod srčanih bolesnika bitno je da se konsultuju sa svojim lekarom o povećanju ili smanjenju doza terapija. Sami ne smeju to nikako da rade.



Kod srčanih bolesnika bitno je da se konsultuju sa svojim lekarom o povećanju ili smanjenju doza terapija. Sami ne smeju to nikako da rade.



Kako nagle temperaturne oscilacije utiču na srčane bolesnike:

opterete organizam

dolazi do preznojavanja, gubitka tečnosti, i širenja krvnih sudova

pada pritisak

može doći do šloga i infarkta

Šta raditi:

važno je slojevito se oblačiti

piti terapiju

konsultovati se sa lekarom

2. Psihijatrijski bolesnici

- Na psihijatrijske bolesnike svaka promena i te kako utiče jer se oni ponašaju kao meteoropate, kod njih se hormon stresa više luči. Te simptome trebalo bi dobro propratiti da bi eventualno promenili terapiju uz konsultaciju sa lekarom. Moguće je doći do promena u raspoloženju, i potrebno je izbegavati stres - navodi Obradović za "Blic".

"Na psihijatrijske bolesnike svaka promena i te kako utiče jer se oni ponašaju kao meteoropate, kod njih se hormon stresa više luči"

"Na psihijatrijske bolesnike svaka promena i te kako utiče jer se oni ponašaju kao meteoropate, kod njih se hormon stresa više luči"

Kako nagle temperaturne oscilacije utiču na psihijatrijske bolesnike:

pojačano lučenje hormona stresa

pogoršanje simptome kod psihijatrijskih pacijenata

Šta raditi:



konsultovati se sa lekarom

izbegavajte stres

3. Plućni bolesnici

Kako nagle temperaturne oscilacije utiču na plućne bolesnike:

visoka vlažnost vazduha smeta plućnim bolesnicima, posebno astmatičarima i osobama sa opstruktivnim bronhitisom.

povećana temperatura u kombinaciji sa visokom vlažnošću može izazvati poteškoće u disanju

Šta raditi:

pratiti vremenske prilike

adekvatno oblačenje

održavanje optimalne temperature u prostoru

4. Reuma i promena vremena

Jedna od najčešćih posledica promene atmosferskog pritiska su bolovi u zglobovima i sinusima.

Jedna od najčešćih posledica promene atmosferskog pritiska su bolovi u zglobovima i sinusima.Ilustracija.

Kako nagle temperaturne oscilacije utiču na reumatološke bolesnike:

bolovi u zglobovima i sinusima

osećaj pritiska

intenzivniji bol

glavobolja

ukočenost

Šta raditi:



Fizička aktivnost je ključna za jačanje mišića i održavanje fleksibilnosti zglobova

Tople kupke, tuševi, jastučići za grejanje

Za smanjenje upale trebalo bi koristiti hladne obloge

zdrav način života

5. Meteoropate

- Imamo jednu veliku grupu ljudi koji pojačano reaguju na promene vremenskih uslova. To su meteoropate. Meteoropate odreaguju 24 sata pre promene vremena, i tada se kod njih luči više hormone stresa a manje endorfina, i te promene su drastičnije - objašnjava ona.

"Imamo jednu veliku grupu ljudi koji pojačano reaguju na promene vremenskih uslova. To su meteoropate"

Kako je doktorka tada objasnila za "Blic", loš san za meteoropate nije dobar.

- Dobar san je neophodan za meteoropate, posebno ako znamo da je optimalno od šest do osam sati sna. Kratak i isprekidan san sa sobom povlači lošu koncentraciju, bezvoljnost, napetost nervozu, glavobolja - kaže ona.

Kako nagle temperaturne oscilacije utiču na meteoropate:

pojačana reakcija na promene vremenskih uslova.

lučenje više hormona stresa i manje endorfina 24 sata pre promene vremena

Šta raditi:

kvalitetan san (šest do osam sati)

Izbegavati kratak i isprekidan san

praktikovati tehnike relaksacije

6. Deca i stariji posebno osetljivi

Pedijatar Dejan Jonev ranije je za "Blic" rekao da iako vremenske promene najviše utiču na starije, podjednako loše utiču i na decu da budu bolesna.

"Kod dece se nagle meteorološke promene osećaju snažno jer postoji hormonski disbalans"

- Kod dece se nagle meteorološke promene osećaju snažno jer postoji hormonski disbalans. Deca su tada razdražljiva, ili ih ne drži mesto, ili su povučeni u sebe. Kod dece se smanjuje imunitet, a nagle promene temperature aktiviraju astmatičnu decu. Svakako, ako roditelji primete simptome prehlade kod dece odmah da ih odvedu kod lekara. To što neki roditelji drže decu po 4-5 dana prehlađenu pa ih onda odvedu kod lekara je pogrešno i opasno - kaže za "Blic" Dejan Jonev, pedijatar.

Kako nagle temperaturne oscilacije utiču na decu i starije:

hormonski disbalans

razdražljivost ili povlačenje u sebe kod dece

smanjen imunitet kod dece

aktivacija astme kod dece

povećana osetljivost imuniteta starijih

Šta raditi:

redovna kontrola zdravlja

brza reakcija na simptome

pravilno oblačenje

odlazak kod lekara

ukočenost

Autor: D.Bošković