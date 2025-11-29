Najnovina vremenska prognoza, stiže otopljenje od čak 15 stepeni: Ovo niko nije očekivao

U Srbiji do sutra kiša, susnežica i sneg. Već sutra malo toplije. Krajem dana sledi prestanak padavina. vikend mogao bi doneti prolazno pogoršanje vremena.

Narednih dana očekuje se sve više jačanje anticiklona, a porast vazdušnog pritiska uvoda biće uvodu stabilizacuju vremena.

Tokom većeg dela sledeće sedmice u Srbiji će biti stabilno i suvo, uz smenu sunčanih i oblačnih intervala.

Kiša se očekuje tek u pojedinim predelima.

Inače, kombinacija visokog vazdušnog pritiska i slabog strujanja, usloviće u pojedinim predelima da se magla zadrži veći deo dana i u tim predelima biće hladnije.

Početak sledeće sedmice u jutarnjim časovima doneće mraz, da bi u nastavku sedmice i jutarnje temperature bile u porastu.

Maksimalna temperature sledeće sedmice biće iznad 10 stepeni, prema kraju sedmice i do 15 stepeni.

Prema trenutnim prognozama, sledeći

Autor: S.M.