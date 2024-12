TEMPERATURA PADA ISPOD NULE: Sneg će zavejati OVE delove Srbije, a onda sledi nagli PREOKRET!

Jačanje anticiklona uz čestu maglu očekuje se od sutra, dok će za vikend biti prolazno pogoršanje vremena uz padavine, najavio je Marko Čubrilo.

"Danas pretežno oblačno, tmurno i relativno hladno, ponegde uz slabe padavine. U predelima ispod 500 metara nadmorske visine uglanvom kiša, a iznad sneg, posebno preko 800 metara nadmorske visine gde će lokalno pasti oko 5 centimetara. Vetar slab, severni, a dnevni maksimum od 0 do +7 stepeni Celzijusa. U četvrtak i dalje dosta niskih oblaka i magle ali će padavine biti vrlo retke i slabe, dnevni maksimum bez veće promene, a vetar i dalje slab.

U petak i subotu više vedrine te se noću očekuju slabi mrazevi, uglavnom od -6 do -1 stepen Celzijusa. Tokom dana više sunca uz maksimume od +2 do +9 stepeni Celzijusa. U subotu posle podne sa zapada naoblačenje sa kišom u nižim i snegom preko 800 metara nadmorske visine. U noći ka nedelji nad većim delom regiona prolazne padavine, dok se u nedelju one očekuju uglavnom na jugu regiona. Vetar će okrenuti na prolazno pojačan, severozapadni, a duž Jadrana prolazna bura.

Snega će uglavnom biti u predelima od 600 metara nadmorske visine ali se susnežica ponegde može na kratko javiti i niže. Akumulacija snega na tlu tek preko 800 metara nadmorske visine, dok će se maksimum za vikend kretati od +1 do +6 stepeni Celzijusa. Početkom sladeće nedelje stabilizacija i otopljenje. Jutra hladna, ponege uz slab mraz ali tokom dana maksimumi od +6 do +16 stepeni Celzijusa. Uz jugozapadno vazdušno strujanje na severu regiona uz više oblačnosti može biti kiše povremeno.

Promena sinoprika koja bi krajem decembra mogla usloviti zahlađenje se na ansamble nizu ECMWF-a nazire negde posle 22. decembra ali to je jako dalek datum za bilo kakvu detaljniju analizu tog eventualnog zahlađenja.

Poslednji proračun sezonskih prognostičkih modela potvrđuje simulacije mesečnih gde se izuzetni jaki zapadni vetrovi (jak polarni vrtlog i zonalno strujanje) očekuju negde do oko 23. decembra posle tog datuma zapadni vetrovi bi trebalo oslabiti i pasti na vrednosti malo ispod proseka. Ostaje da vidimo hoće li se ta predviđanja ostvariti i da li numerički modeli koji generalno od 23.12. simuiraju hladniju sinoptika reaguju na taj signal ili ne.

Pravi zime svakako barem do oko 24. decembra nema i veću deo zimskog meseca će proći bez prave zime", napisao je Čubrilo i dodao da svi izneti podaci i procene su rezultat moje obrade i tumačenja numeričkih modela, za zvanične informacije pratite državne prognostičke zavode.

Autor: Iva Besarabić