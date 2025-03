IMA LI IZGLEDA ZA SNEG U MARTU? Prolećno vreme i 20 stepeni, a onda nagli obrt (FOTO)

Do 11. marta Čubrilo objavio ima li izgleda za sneg u martu Marko Čubrilo najavljuje zahlađenje, uz češću pojavu padavina od sredine marta.

Meteorolog amater Marko Čurilo najavljuje da nas do 11. marta očekuje se suvo i relativno toplo vreme, zatim sledi period nestabilnog, ali i dalje relativno toplog vremena. Prolazno zahlađenje moguće je oko 15. marta. kada je moguć duži period češće pojave padavina.

"Do ponedeljka sunčano ili malo do umereno oblačno, suvo i relativno toplo uz južni vetar koji će od nedelje polako jačati. Noći sveže uz retku pojavu slabog mraza, a tokom dana toplo za ovaj deo godine uz maksimume od +13 do +19, lokalno oko +22 stepena Celzijusa.

U ponedeljak krajem dana nad južnim, jugozapadnim i zapadnim delovima regiona naoblačenje uz kišu, a lokalno na primorju može biti i grmljavine, zadržava se relativno toplo vreme. U utorak će se prolazno naoblačenje sa kišom i ređom pojavom pljuskova proširiti nad ostali deo regiona te će biti i malo svežije uz maksimume od +9 do +18 stepeni Celzijusa, a duvaće umeren do jak južni vetar.

Od srede do narednog vikenda promenljivo oblačno i ponovo relativno toplo, ali uz povremenu pojavu kiše ili lokalnog pljuska, posebno na jugu, zapadu i severu regiona. Vetar umeren, južnih smerova, dok će se makimum kretati do +12 do +21 stepen Celzijusa. Novo pogoršanje uz padavine, ali i prolazno zahlađenje je moguće oko 15.03.

Za sada deluje da će to zahlađenje biti tipično prolećno i da ne preti neko jako zahlađenje uz eventualan sneg i u nizijama, ali opet treba sečekati barem negde do oko 13.03. i videti kakav će se sinoptički trend iskristalisati.", zaključio je Čubrilo u svojoj objavi na Fejsbuku.

Autor: Jovana Nerić