Putarine skuplje od avionske karte: Šokiraćete se kada vidite koliko vam treba para do Grčke

Vozači koji ove leto planiraju put do Grčke autom, treba da znaju da ih samo putarine do Halkidikija mogu koštati i do 66 evra. To znači da putarine tamo i nazad koštaju do 133 evra, a avio-karta se može naći za 120 evra.

Kada se saberu putarine kroz Srbiju, Severnu Makedoniju i Grčku, račun zna da iznenadiće čak i iskusne putnike, jer ispadne da vas put autom košta skuplje nego avionska karta.

Srbija: Od Subotice do Preševa - skoro 3.000 dinara

Na autoputu kroz Srbiju putarina zavisi od toga odakle krećete. Za putnička vozila od Subotice do Preševa iznosi 2.910 dinara, od Novog Sada do Preševa 2.400 dinara, a od Beograda do Preševa 2.060 dinara. Oni koji kreću iz Niša prođu najjeftinije, oko 900 dinara do izlaza prema granici, zavisno od naplatne rampe.

Severna Makedonija: Sedam evra, pet rampi

Kroz Severnu Makedoniju vas čeka pet naplatnih rampi, a ukupan trošak putarine za putnički automobil iznosi sedam evra u jednom pravcu, odnosno 14 evra tamo i nazad. Dobar podatak je da srpski TAG uređaj važi i u Severnoj Makedoniji i može se kupiti na šalterima Pošte Srbije. Za prolazak kroz ovu državu i dalje je obavezan zeleni karton.

Grčka: Zavisi kuda idete

Čim pređete granični prelaz Evzoni, kreće nova naplata. Od Evzonija do Halkidikija kroz Solun putarina iznosi 2,40 evra, a obilaznica oko Soluna još 0,55 evra. To je ukupno 2,95 evra u jednom pravcu ili 5,90 evra povratno.

Oni koji idu ka Atini imaju daleko deblje izdatke. Od Soluna do Atine postoji 11 naplatnih rampi, a ukupna putarina iznosi 33,25 evra u jednom pravcu. Za Lefkadu od Evzonija plaća se 16,90 evra kroz osam rampi, za Pargu i Vraho 13,25 evra kroz sedam rampi, a za Krf isto toliko. Do Tasosa od Evzonija 8,55 evra kroz pet rampi, a od prelaza Dojran samo 5,90 evra kroz četiri rampe.

Koristite alternativne pravce



Najskuplja destinacija je Nafplion na Peloponezu: putarina od Evzonija iznosi čak 45,35 evra za put od oko 670 kilometara koji traje otprilike sedam sati, prema podacima portala grckainfo.com. Tu treba dodati i prelazak čuvenog mosta Rion-Antirion kod Patre, koji košta 14,70 evra i praktično se računa kao posebna putarina.

Koliko sve to košta ukupno?

Saberi sve zajedno, pa se uhvati za glavu. Vozač koji kreće iz Subotice i ide na Halkidiki platiće, prema podacima B92 i nsuzivo.rs, i do 66 evra putarine u oba pravca. Oni koji putovanje produže do Atine platiće još toliko, što znači da ukupna putarina za celu turu iznosi oko 133 evra.

Ruta (od Evzonija):

Halkidiki (kroz Solun) - putarina jedan pravac 2,95 €, povratno 5,90 €

Taso (od Evzonija) - putarina jedan pravac 8,55 €, povratno 17,10 €

Taso (od Dojrana) - putarina jedan pravac 5,90 €, povratno 11,80 €

Krf / Parga - putarina jedan pravac 13,25 €, povratno 26,50 €

Lefkada - putarina jedan pravac 16,90 €, povratno 33,80 €

Atina (od Soluna) - putarina jedan pravac 33,25 €, povratno 66,50 €

Nafplion (Peloponez) - putarina jedan pravac 45,35 €, povratno 90,70 €



Kada se uz putarine doda i gorivo, a potrošnja goriva za ceo put od Beograda do Halkidikija i nazad iznosi procenjenih 150 do 200 evra , pa ukupan trošak lako prelazi 280 do 330 evra samo za prevoz, bez smeštaja i hrane. Prema poređenju, to je više od cene povratne avio-karte Beograd–Atina, koja u sezoni počinje od oko 120 evra.

Alternativa: Bugarska i vinjeta od 14 evra

Za sve koji žele da uštede, postoji i druga opcija. Ruta kroz Bugarsku nema naplatnih rampi u klasičnom smislu umesto putarine kupuje se vinjeta. Najisplativija je mesečna e-vinjeta koja košta 27 leva, odnosno oko 14 evra. Vinjeta se kupuje onlajn ili putem aplikacije za mobilni telefon BGTOLL, tako da ne morate ni da stajete. Kazna za vožnju bez vinjete iznosi 50 evra, pa ne preskačite ovaj korak.

Dodatna prednost rute kroz Bugarsku je što izbegavate gužvu na graničnom prelazu Preševo i potencijalno skraćujete ukupno vreme putovanja, zavisno od trenutnog stanja na putevima.

Trikovi za uštedu

Ako ste se ipak odlučili za rutu kroz Severnu Makedoniju, evo nekoliko saveta koji vam mogu uštedeti novac.

Prvo krenite iz Niša ili što južnije tačke u Srbiji, jer razlika u putarini između Subotice i Niša iznosi gotovo 2.000 dinara u jednom pravcu. Drugo nabavite TAG uređaj, koji daje popust od šest odsto kroz Srbiju i funkcioniše i u Severnoj Makedoniji. Treće za Tasos razmotrite ulazak kroz Dojran umesto Evzonija, jer je putarina niža za gotovo tri evra u jednom pravcu.

Autor: A.A.