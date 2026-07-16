Pre nego što krenete na divlju plažu u Grčkoj, obratite pažnju na ovih 18 grešaka: Jedna može biti posebno opasna

Na mnogim divljim plažama nema prirodnog hlada. Ako planirate da ostanete duže, ponesite suncobran ili tendu, šešire, laganu garderobu i obavezno kremu sa visokim zaštitnim faktorom

Mislite da je dovoljno samo baciti peškir u gepek i krenuti na divlju plažu? Grdno se varate, a ta zabluda bi mogla skupo da vas košta!

Turisti masovno potcenjuju skrivene uvale, a onda u panici traže signal na mobilnom telefonu, ostaju bez kapi vode ili im talasi odnesu dokumente i ključeve od auta.

Administratori Fejsbuk grupe "Halkidiki smeštaj i Solunska regija" objavili su savete za odlazak na divlje, neorganizovane plaže.

- Potpuno je jedna priča kada dan provodite na uređenoj, organizovanoj plaži sa beach barom, tuševima, spasiocima, toaletom i svim onim sitnicama koje uzimamo zdravo za gotovo. A potpuno druga kada odlučite da istražujete divlje i neorganizovane plaže - one skrivene uvale, puste peščane ili stenovite delove obale, mesta bez gužve, muzike i ležaljki, ali često i bez ikakve infrastrukture - navodi se.

Takve plaže umeju da budu prelepe i nezaboravne, ali traže mnogo više pripreme, jer na njima uglavnom nema ničega osim mora i prirode.

Ponesite dovoljno vode za sve

- Zato, ako planirate da ovog leta istražujete "divljinu", evo nekoliko korisnih saveta kako da izbegnete potencijalne neprijatnosti. Ne krećite bez dovoljno vode. Na neorganizovanim plažama uglavnom nema beach bara, prodavnice ni kioska. Ponesite dovoljno vode za sve članove porodice, i više nego što mislite da vam treba – posebno ako idete sa decom. Odličan trik su i male flašice vode koje ste delimično zamrzli – tokom dana se polako odmrzavaju, dugo ostaju hladne i zaista znače kao mala pokretna klima kada upekne sunce - savetuju.

Ponesite nešto hrane i rezervu za ceo dan.

"Ako ste na divljoj plaži, računajte da možda u blizini nema ničega. Zato ponesite bar nešto praktično – voće, sendviče, grickalice, keksiće za decu, a nije loše ni imati malu rezervu hrane „za svaki slučaj“, pogotovo ako planirate da ostanete duže nego što ste prvobitno zamislili."

Krema za sunčanje, šešir i suncobran nisu opcija nego obaveza.

- Na mnogim divljim plažama nema prirodnog hlada. Ako planirate da ostanete duže, ponesite suncobran ili tendu, šešire, laganu garderobu i obavezno kremu sa visokim zaštitnim faktorom. Obuća za vodu često pravi veliku razliku. Divlje plaže su često lepše, ali i „nezgodnije“ za ulazak u vodu – mogu biti kamenite, sa klizavim stenama, ježevima ili naglim prelazom u dubinu. Patike za vodu ili gumene sandale nekad su važnije od peškira - navodi se.

Ponesite samo ono što vam zaista treba

Dobro razmislite gde ostavljate vredne stvari.

- Na divljim plažama nema ormarića, nema beach bara da vam nešto bude „na oku“, a često nema ni mnogo ljudi oko Vas. Zato ne nosite bez potrebe sav novac, dokumenta i dragocenosti na plažu. Ponesite samo ono što vam zaista treba. Ako ste kolima, deo vrednih stvari je često sigurnije ostaviti u autu, ali ne na vidnom mestu. I još jedna važna stvar – ako je baš divljina, nema organizovanog parkinga i nema nikoga u blizini, bolje je da auto ne bude predaleko od Vas, već koliko-toliko na oku. Tako ćete i sami biti mirniji, a neke stvari možete bezbednije ostaviti unutra - dodaje se.

Nemojte ostavljati stvari tik uz vodu.

- Koliko god vam delovalo da je more mirno, dovoljan je jedan jači talas, iznenadni vetar ili promena u vodi da torbe, peškiri, telefoni, papuče i dečje stvari završe mokri ili u moru. Zato se uvek smestite malo dalje od same ivice vode, posebno ako sa sobom imate telefone, ključeve, dokumenta ili hranu. Posebno pazite na ključeve od auta. Ključevi od auta su jedna od onih stvari čiji nestanak na divljoj plaži može da pretvori lep dan u ozbiljan problem. Lako ispadnu iz džepa kupaćeg, iz torbe, iz peškira, upadnu u pesak ili među kamenje, a da to primetite tek kad krenete nazad - ističe se.

Najbolje je da za ključeve imate tačno jedno određeno mesto – mali neseser, vodootpornu torbicu ili pregradu u torbi koju ne menjate tokom dana. Nemojte ih ostavljati „samo na trenutak“ po peškiru, u papučama ili među dečjim stvarima, jer se tako najlakše izgube.

Zaštitite telefon od peska, vode i sunca

- Telefon na plaži strada mnogo lakše nego što mislimo – od mokrih ruku, peska koji ulazi u otvore, pregrevanja na suncu ili kapljica morske vode. Idealno je da ga držite u vodootpornoj futroli, zip kesi ili posebnoj zaštitnoj torbici. Nemojte ga ostavljati direktno na peškiru, na suncu ili blizu vode, naročito ako imate malu decu koja stalno trče između mora i stvari.

Pazite gde parkirate i procenite teren.

- Kod divljih plaža parking često nije obeležen. Nemojte ostavljati auto na mestu gde može da smeta, sklizne, ostane zaglavljen u pesku ili da ga neko zatvori. Ako je put loš, procenite da li vaš auto uopšte može bezbedno da prođe. Nekad je bolje parkirati malo dalje, ali na sigurnijem mestu, nego rizikovati problem pri povratku. Proverite signal i lokaciju pre nego što krenete. Neke skrivene plaže su udaljene, do njih vodi makadam, zemljani put ili uske staze. Dobro je unapred sačuvati lokaciju, proveriti da li ima signala i obavestiti nekoga gde idete, posebno ako odlazite sami ili van glavnih turističkih mesta - navodi se.

Ne ulazite odmah u vodu ako ne znate teren

Na neorganizovanim plažama nema spasilaca, nema oznaka za dubinu, niti upozorenja za jake struje ili stenovito dno. Uđite polako, pogledajte kakvo je dno, ima li ježeva, kamenja, naglih rupa ili talasa koji mogu biti jači nego što deluju sa obale.

Sa malom decom budite još oprezniji.

- Ako idete sa decom, divlja plaža nije uvek najbolji izbor za ceo dan. Nema toaleta, nema hlada, nema tuša, često nema ni ravnog prilaza za kolica. Može biti prelepa za kraći izlet, ali uz dobru pripremu. Ponesite rezervnu garderobu i dodatni kupaći. Ovo mnogi zaborave, a ume baš da znači – rezervni kupaći, suva majica, šorc, peškir više ili presvlaka za decu mogu vam spasiti dan. Posebno ako ostajete do kasnije, ako krene vetar, ako se dete skvasi više puta ili ako vam zatreba da se presvučete za povratak - navodi se.

Ponesite malu "plažnu prvu pomoć"

- Flasteri, antiseptik, nešto protiv uboda insekata, tableta protiv alergije ako neko u porodici ima reakcije, pinceta za trn ili ježa – sve to može biti od velike koristi kada ste daleko od prve apoteke. Sve što donesete – vratite sa sobom. Na divljim plažama često nema kanti za smeće. Ponesite kesu za otpatke i ostavite mesto onako kako ste ga zatekli, ili još čistije. Te skrivene uvale ostaju lepe samo ako ih svi čuvamo - stoji u objavi.

Obratite pažnju na okolinu, ne samo na more.

"Neke divlje plaže okružene su stenama, žbunjem ili šumom. Pazite gde gazite, gde ostavljate stvari i gde deca trče bosa. U prirodi nema „servisa“, pa je malo dodatne pažnje uvek pametna stvar. Ne ostajte do mraka ako prvi put idete. Put koji vam je po danu delovao sasvim jednostavno može u povratku, po mraku, postati mnogo komplikovaniji – posebno ako je makadam, staza kroz žbunje ili neosvetljen prilaz."

Proverite vetar i talase

- Na nekim divljim plažama more može biti potpuno mirno ujutru, a dosta nemirnije popodne. Ako duva jak vetar, ako ima velikih talasa ili je obala otvorena, možda je bolje izabrati drugo mesto tog dana. Divlje plaže jesu posebne upravo zato što su netaknute, mirne i drugačije. Ali baš zato traže i više odgovornosti. Ako se dobro pripremite, mogu vam pružiti najlepše kupanje, najlepši zalazak sunca i onaj osećaj da ste pronašli svoj mali komad raja pored mora. A najvažnije od svega – na divlju plažu ne ide se „kao do beach bara, pa ćemo lako“. Upravo te male stvari, poput vode, hlada, ključeva, rezervne odeće, zaštite telefona i pametno odabranog mesta gde ćete ostaviti stvari, prave razliku između lepog izleta i dana punog nerviranja - ističu administratori.

Autor: S.M.