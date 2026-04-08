RHMZ izdao HITNO upozorenje: Obratite pažnju, može biti posledica

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) izdao je hitno upozorenje na ozbiljne prizemne mrazeve koji će u narednim danima pogoditi Srbiju. Ako imate baštu ili voćnjak, pripremite se za ozbiljnu borbu sa prirodom.

Najkritičniji period nas očekuje od 09. do 12. aprila. I dok će se dnevne temperature činiti podnošljivim, jutra će biti nemilosrdna: U četvrtak (09.04.) i nedelju (12.04.) očekuje se od -3 do 0°C uz samo tlo.

Udarni talas hladnoće sledi u petak i subotu kada će se temperature tik iznad zemlje spustiti na brutalnih -7 do -3°C.

RHMZ upozorava da su na direktnom udaru voćke u cvatu. Mraz na 2 metra visine može trajno uništiti tek zametnute plodove i cvetove.

Na udaru su i povrtarske kulture. Sve što ste tek posadili na otvorenom je u velikom riziku.

Tek nikli prolećni usevi mogu pretrpeti ozbiljna oštećenja.

Autor: Marija Radić