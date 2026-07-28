Vozači, oprez! Kada su velike vrućine, ove 4 stvari obavezno izbacite iz automobila

Stručnjaci su upozorili vozači da brinu o bezbednosti tokom velikih vrućina.

Kada se vozilo parkira na direktnom suncu, temperatura u kabini može veoma brzo da poraste, zbog čega pojedine stvari mogu da se oštete, izgube svoja svojstva ili čak predstavljaju bezbednosni rizik.

Evo koje četiri stvari ne bi trebalo ostavljati u automobilu tokom velikih vrućina.

Flašice sa vodom

Iako je hidratacija tokom letnjih putovanja izuzetno važna, plastične flašice sa vodom ne bi trebalo ostavljati u parkiranom automobilu.

Visoka temperatura može da podstakne oslobađanje hemikalija iz plastike u vodu, zbog čega ona više nije bezbedna za piće. U ekstremnim uslovima, flašica ostavljena na direktnom suncu može da deluje poput sočiva i usmeri sunčeve zrake ka sedištima ili tepihu, što povećava rizik od izbijanja požara.

Krema za sunčanje

Krema za sunčanje je neophodna tokom leta, ali nije preporučljivo da je ostavljate u automobilu.

Toplota može da izazove povećanje pritiska u plastičnoj ambalaži, pa postoji mogućnost da bočica procuri ili čak pukne, ostavljajući tvrdokorne fleke po enterijeru vozila. Pored toga, visoke temperature mogu da umanje efikasnost zaštitnih sastojaka, pa krema više neće pružati zaštitu navedenu na pakovanju.

Lekovi

Mnogi lekovi, uključujući paracetamol i druge lekove protiv bolova, mogu da izgube efikasnost ako se duže vreme nalaze u pregrejanom automobilu.

Iako tablete na prvi pogled mogu izgledati potpuno normalno, visoka temperatura može da promeni način na koji njihovi sastojci deluju. Zbog toga stručnjaci savetuju da ne koristite lekove koji su bili izloženi velikim vrućinama. Preporučuje se i da proverite uputstvo, jer je na njemu obično navedena maksimalna temperatura na kojoj lek može bezbedno da se čuva.

Elektronski uređaji sa baterijama

Mobilni telefoni, laptopovi, fotoaparati, MP3 plejeri i drugi uređaji sa litijum-jonskim baterijama ne bi trebalo da ostaju u automobilu tokom vrelih dana.

Većina ovih baterija nije predviđena za temperature više od 40 stepeni Celzijusa. Dugotrajno izlaganje visokim temperaturama može da skrati vek trajanja baterije, ubrza njeno pražnjenje i izazove kvar uređaja. U ekstremnim slučajevima postoji i rizik od pregrevanja ili zapaljenja baterije, piše Express.

Autor: A.A.