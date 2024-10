Tajni sastojak pasulja koji će sprečiti nadimanje i gasove: Ovo je trik koji će svima postati omiljen

Ako pitate gurmane da vam odaberu najomiljenije jelo, mnogima će prvi izbor biti na pasulju.

Ovo je biljka koja se ne zna koliko dugo koristi kod nas, a i danas je jedna od najzastupljenijih. Najbolje je spremiti ga sa kolenicom ili kobasicom, a da li će biti čorbast ili prebranac, to je sve stvar izbora - nijedna verzija nije pogrešna.

Međutim, on sa sobom nosi i jedan "teret" - posle izvesnog vremena izaziva gasove, pa mnogima može da napravi dodatne probleme. Radujte se, jer postoji lek za to.

Caka je u dodavanju jabukovog sirćeta koji će razgraditi nevarljive šećere i tako pomoći u njegovom varenju.

Dakle, kada po preporuci celu noć pasulj odstoji u činiju sa vodom i potom počnete da ga kuvate, sa svim ostalim sastojcima, dodajte kašiku jabukovog sirćeta, mada ta količina zavisi i od šerpe sa pasuljem. Jako je važno da to ne uradite na samom početku kuvanja, piše "Better bean co", već ga pustite da se malo skuva i omekša. Najbolje je da to bude po prvom ključanju.

Autor: Zorica Lazarević