Čorba koju treba da pravite bar jednom nedeljno – odlično utiče na zdravlje, a i probavu.

Jedna domaća čorba je prava blagodet za imunitet, odlična i za probavu – pravi se brzo, a još brže i nestaje sa tanjira!

U ovo moderno vreme često zaboravljamo koliko je ishrana važna za naše zdravlje. Pravi izbor za jačanje imuniteta je upravo domaća, hranljiva čorba, prenosi glassrpske.com



Ova lagana i ukusna čorba sa piletinom, brokolijem i raznim povrćem nije samo ukusan obrok koji dugo drži sitost, već i moćan saveznik u borbi protiv virusa, zahvaljujući sastojcima koji jačaju odbrambene sposobnosti organizma.

Sastojci:

– 1 glavica crnog luka

– 400 g pilećeg belog mesa

– 400 g brokolija

– 2 korena šargarepe

– 200 ml pavlake za kuvanje (ili po želji)

– so, suvi biljni začin, mleveni crni biber po ukusu

– ulje (po potrebi)

– seckani peršunov list za dekoraciju

Priprema:

Ova čorba je veoma jednostavna za pripremu. Prvo, na malo ulja propržite sitno iseckani crni luk dok ne postane staklast. Zatim dodajte pileće meso iseckano na kockice i kratko ga propržite dok ne dobije lepu koricu. Nakon toga, dodajte oko 1.5 litra vode i iseckani brokoli (obavezno na cvetove), kao i šargarepu iseckanu na kolutove.

Začinite po ukusu solju, suvim biljnim začinom i crnim biberom. Kuvajte sve zajedno oko 30 minuta, dok povrće ne omekša, a meso bude savršeno kuvano. Na kraju, dodajte pavlaku za kuvanje i sve dobro promešajte. Po želji, možete posuti seckanim peršunovim listom za dodatnu svežinu.

Pileće meso je bogato visokokvalitetnim proteinima koji pomažu obnovi i jačanju imunog sistema. Brokoli, s druge strane, sadrži velike količine vitamina C i drugih antioksidanata koji su ključni za odbranu organizma. Šargarepa je bogata beta-karotenom koji podržava zdravlje očiju i kože, dok crni luk pruža snažnu antiinflamatornu i antibakterijsku zaštitu.

Svi ovi sastojci zajedno čine čorbu savršenim izborom za jačanje imuniteta, pogotovo tokom hladnih meseci kada je telo podložnije prehladama i virusima.

Zbog toga je preporučljivo da ovu čorbu uključite u svoj jelovnik bar jednom nedeljno. Njena priprema je jednostavna, a obrok bogat svim potrebnim nutrijentima.

Autor: A.A.