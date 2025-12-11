Mindful kuvanje: Kako priprema hrane postaje najlepši antistres ritual.

Uživajte u mirisu, ukusu i pokretima – neka svaka priprema obroka bude trenutak opuštanja i prisutnosti.

U svetu koji neprestano juri, kuvanje može postati jedno od retkih mesta gde se zaustavljamo. Mindful kuvanje – ili svesna priprema hrane – znači da svaki korak radimo polako, prisutno i sa uživanjem. Umesto da žurimo, gledamo na kuhinju kao na mali dnevni spa za dušu.

Miris svežeg povrća, zvuk seckanja, toplina šporeta i boje namirnica mogu da nas vrate u sadašnji trenutak. Dok mešamo, seckamo ili aranžiramo tanjir, fokusiramo se na pokret, teksturu i mirise. Tada se misli smiruju, a telo opušta.

Ovaj ritual donosi i lep osećaj stvaranja – nešto što smo napravili sopstvenim rukama, za sebe ili nekog dragog. Hrana pripremljena s pažnjom i ljubavlju ne hrani samo stomak, već i um.

Pretvorite svakodnevno kuvanje u mali ritual mira i radosti. Uživajte u seckanju šarenog povrća, aromatičnih začina i svežeg voća – svaki sastojak može postati mali trenutak pažnje i radosti.

Mindful kuvanje nas uči da život nije u brzini, već u trenucima koji mirišu, kuvaju se polako i bude radost u malim stvarima.

Autor: S.Paunović