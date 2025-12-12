ZDRAVE PALAČINKE KOJE ĆEŠ OBOŽAVATI: Brzo, ukusno i bez griže savesti!

Ko kaže da doručak ne može biti i ukusan i zdrav?
Zdrave palačinke su savršen izbor za sve koji žele da počnu dan sa osmehom, energijom i bez osećaja krivice. Najbolje od svega – priprema je brza, a sastojke imaš kod kuće.
Recept za savršene zdrave palačinke: Sastojci (za 4–6 palačinki):
- 2 jaja
- 150 g ovsenih pahuljica (samlevenih u brašno)
- 150 ml mleka ili biljnog napitka
- 1 kašičica praška za pecivo
- Prstohvat soli
- 1 kašičica meda ili javorovog sirupa (opciono)
- Malo kokosovog ulja ili maslinovog za tiganj
Kako ih pripremiti:
U blenderu ili mikseru samelji ovsene pahuljice u fino brašno.
- Dodaj jaja, mleko, prašak za pecivo, so i med – i miksaj dok ne dobiješ glatku smesu.
- Zagrej tiganj na srednje jakoj vatri i dodaj malo ulja.
- Sipaj malu kutlaču smese u tiganj i peci 1–2 minuta dok se ne pojave mehurići na površini.
- Okreni palačinku i peci još minut dok ne dobije zlatno-smeđu boju.
Kako ih servirati:
- Sa svežim voćem: borovnice, jagode ili banane.
- Posuto malo orašastih plodova ili semenki.
- Preliveno medom, javorovim sirupom ili grčkim jogurtom.
Ovsene pahuljice su bogate vlaknima, daju dugotrajan osećaj sitosti i pomažu varenju. Jaja i mleko obezbeđuju proteine, a voće i orašasti plodovi dodaju prirodnu slatkoću i zdravu energiju. Savršeno za početak dana ili brzu užinu.
Autor: S.Paunović