5 Najlepših Recepat za novogodišnju trpezu

Nova godina je savršena prilika da porodica i prijatelji zasijaju oko bogato pripremljene trpeze. Od sočnih pečenih jela, preko osvežavajućih salata, do dekadentnih deserata – ove godine izdvojili smo pet najlepših recepata koji će svaku novogodišnju večeru učiniti nezaboravnom.

1. Pečena patka sa narandžom i medom

Klasično jelo koje oduševljava svojim aromama. Patka se pre pečenja marinira u medu, narandžinom soku i začinima, što daje hrskavu kožicu i sočno meso. Poslužuje se uz pečeni krompir i povrće, što čini pravi praznični obrok.

2. Punjene tikvice sa povrćem i sirom

Idealna vegetarijanska opcija koja izgleda impresivno. Tikvice se izdube i pune smesom od pirinča, povrća i začinskog bilja, a na kraju pospu sirom i zapeku u rerni. Ukus je lagan, ali pun, i savršeno se uklapa kao predjelo ili prilog.

3. Riblja čorba sa škampima i povrćem

Lagano, ali svečano jelo. Ova čorba kombinuje škampe, ribu i sezonsko povrće, a začini poput peršuna, belog luka i limuna daju joj osvežavajući i bogat ukus. Idealna za početak novogodišnjeg menija.

4. Novogodišnja salata sa piletinom, ananasom i orasima

Kombinacija slatkog i slanog čini ovu salatu neodoljivom. Komadići pečene piletine, ananasa, svežeg povrća i hrskavih oraha preliveni laganim jogurt-dresingom daju osvežavajuću i bogatu teksturu.

5. Čokoladna torta sa malinama

Za savršen završetak večeri, ništa ne može da nadmaši ovu kombinaciju. Bogata čokoladna krema, sočne maline i lagani biskvit čine tortu izuzetno elegantnom i ukusnom, a istovremeno jednostavnom za pripremu.

Autor: Iva Besarabić