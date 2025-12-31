AKTUELNO

Lifestyle

5 Najlepših Recepat za novogodišnju trpezu

Izvor: Pink.rs, Foto: Pixabay.com ||

Nova godina je savršena prilika da porodica i prijatelji zasijaju oko bogato pripremljene trpeze. Od sočnih pečenih jela, preko osvežavajućih salata, do dekadentnih deserata – ove godine izdvojili smo pet najlepših recepata koji će svaku novogodišnju večeru učiniti nezaboravnom.

1. Pečena patka sa narandžom i medom

Klasično jelo koje oduševljava svojim aromama. Patka se pre pečenja marinira u medu, narandžinom soku i začinima, što daje hrskavu kožicu i sočno meso. Poslužuje se uz pečeni krompir i povrće, što čini pravi praznični obrok.

2. Punjene tikvice sa povrćem i sirom

Idealna vegetarijanska opcija koja izgleda impresivno. Tikvice se izdube i pune smesom od pirinča, povrća i začinskog bilja, a na kraju pospu sirom i zapeku u rerni. Ukus je lagan, ali pun, i savršeno se uklapa kao predjelo ili prilog.

3. Riblja čorba sa škampima i povrćem

Lagano, ali svečano jelo. Ova čorba kombinuje škampe, ribu i sezonsko povrće, a začini poput peršuna, belog luka i limuna daju joj osvežavajući i bogat ukus. Idealna za početak novogodišnjeg menija.

4. Novogodišnja salata sa piletinom, ananasom i orasima

Kombinacija slatkog i slanog čini ovu salatu neodoljivom. Komadići pečene piletine, ananasa, svežeg povrća i hrskavih oraha preliveni laganim jogurt-dresingom daju osvežavajuću i bogatu teksturu.

5. Čokoladna torta sa malinama

Za savršen završetak večeri, ništa ne može da nadmaši ovu kombinaciju. Bogata čokoladna krema, sočne maline i lagani biskvit čine tortu izuzetno elegantnom i ukusnom, a istovremeno jednostavnom za pripremu.

Autor: Iva Besarabić

#Hrana

#Nova godina

#Pečenje

#recepti

#trpeza

POVEZANE VESTI

Dom, Lepota i Moda

UŽIVAJTE U VAŠEM DOMU U NAJLUĐOJ NOĆI: Pink.rs vam donosi PRELEPU IDEJU za dekoraciju NOVOGODIŠNJE TRPEZE!

Lifestyle

5 najlepših ženskih parfema za leto: Broj 3 je hit na Balkanu, a broj 5 miriše na luksuz

Dom, Lepota i Moda

5 najlepših ženskih parfema za leto: Broj 3 je hit na Balkanu, a broj 5 miriše na luksuz

Lifestyle

Ruska salata je neizbežna na slavskoj trpezi, ali verujte, kineska je još lepša i ukusnija!

Društvo

EVO KOLIKO NOVCA TREBA ZA VASKRŠNJU TRPEZU - Za pečenje, jaja i piće treba vam dosta para!

Domaći

Rule otkrio što kolege ne dolaze na Džejev grob: Prisetio se jedne anegdote sa pevačem, a ovo je malo ko znao o njemu (VIDEO)