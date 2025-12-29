Ne podcenjuj brokoli: Moćna namirnica za mozak, srce i imunitet

Bogat vlaknima, vitaminima i antioksidansima – brokoli jača imunitet, čuva srce i poboljšava varenje.

Brokoli je više od običnog povrća – to je prava nutritivna bomba. Pun je vitamina C i K, koji jačaju imunitet i kosti, dok vlakna pomažu varenju i održavaju osećaj sitosti.

Ovaj zeleni superheroj takođe sadrži antioksidanse koji štite ćelije od oštećenja, a neki spojevi mogu čak doprineti i smanjenju upalnih procesa u organizmu. Idealno je povrće za sve koji žele da očuvaju zdravlje srca i metabolizma.

Brokoli se lako priprema – bilo da je kuvan na pari, pečen ili svež u salati – i lako može postati redovan deo svakodnevnog jelovnika, čineći tvoju ishranu zdravijom i ukusnijom.

Autor: S.Paunović