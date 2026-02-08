POSNE RUM KASATO KUGLICE: Mekane, kremaste i neodoljive!

Savršeni mali desert za svaki dan, ali i posebne prilike.

Postoji nešto posebno u kolačima koji se tope u ustima, a pritom ne zahtevaju ni rernu ni sate pripreme. Posne rum kasato kuglice sa tikvom i čokoladom upravo su takav desert. Mekane, kremaste i bogatog čokoladnog ukusa, ove kuglice postale su pravi hit među ljubiteljima posnih slatkiša. Idealne su za posne slave, prazničnu trpezu, ali i za sve trenutke kada želite da se zasladite brzo i bez komplikacija.

Ključ njihovog savršenog ukusa je tikva, koja kolačima daje sočnost i nežnu teksturu. Pečena u rerni, tikva dobija intenzivan i sladak ukus, a pasiranjem postaje savršen temelj za smesu koja se kasnije oblikuje u kuglice.

Sastojci: 300 g pečene tikve100 g posnog margarina, 100 g posne crne čokolade (otopljene), 2 kašičice kakao praha100 g šećera u prahu, 350 g mlevenog posnog keksa15 ml arome ruma100 g posne crne čokolade + malo ulja za glazuru.

Priprema:

Tikva kao bazaNajpre očistite pečenu tikvu i ispasirajte je štapnim mikserom ili viljuškom dok ne postane glatki pire. Ova kremasta baza daje rum kasato kuglicama sočnost i nežnu teksturu koja ih čini posebnim.

Osnovna smesaU veću činiju prebacite pasiranu tikvu, dodajte blago zagrejan margarin i otopljenu čokoladu. Zatim umešajte kakao, šećer u prahu, mleveni keks i aromu ruma. Mešajte dok smesa ne postane kompaktna i ujednačena. Ako tikva bude vodenija, slobodno dodajte još malo mlevenog keksa

Hlađenje i oblikovanjeSmesu ostavite u frižider oko 3 sata da se stegne. Nakon toga oblikujte kuglice veličine dva zalogaja. Mali trik: deo smese možete puniti u modlice obložene čokoladom za savršene oblike

Glazura i završnicaOtopite posnu čokoladu sa malo ulja i prelijte kuglice, pazeći da ih ne potapate – smesa je nežna. Ostavite da se hlade 12 sati. Rezultat su mali luksuzni deserti koji se lepo seku, drže oblik i osvajaju izgledom i ukusom.

Ove rum kasato kuglice savršene su za sve prilike kada želite nešto brzo, ukusno i posno. Svaki zalogaj topi se u ustima, a bogat čokoladni ukus i nota ruma čine ih neodoljivim. Idealan su izbor za posne praznike, svečane trpeze, ali i za trenutke kada jednostavno želite mali luksuz kod kuće.

Autor: S.Paunović