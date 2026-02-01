AKTUELNO

VIRALNI 'ČIA ČIZKEJK' IZ ČAŠE: Svi su ludi za ovim doručkom koji ima ukus najskupljeg deserta, a ne goji!

Ako volite čia puding, ali vam je dosadio klasičan ukus, ovaj recept menja pravila igre.

Tekstura je identična voćnom čizkejku, a tajna je u kombinaciji grčkog jogurta i čia semenki koja preko noći napravi "magiju".

Sastojci:

3 kašike čia semenki

150 g grčkog jogurta (onaj gušći, u kantici)

50 ml mleka (po izboru)

1 kašika meda ili javorovog sirupa

Sloj keksa: 2-3 komada izmrvljenog plazma ili integralnog keksa

Toping: Šaka malina ili borovnica (može i džem bez šećera)

Priprema (bukvalno 2 minuta):

Baza: U činiji pomešajte čia semenke, grčki jogurt, mleko i med. Dobro izmešajte da nema grudvica od semenki.

Ređanje: Na dno čaše stavite izmrvljeni keks. Preko njega sipajte smesu sa grčkim jogurtom.

Voće: Na vrh stavite sveže voće ili ga malo ispasirajte viljuškom da dobijete "preliv".

Magija: Ostavite u frižideru bar 3 sata, a najbolje preko noći. Čia semenke će upiti vlažnost iz jogurta i napraviti čvrstu, kremastu strukturu koja podseća na fil za čizkejk.

Autor: Dalibor Stankov

