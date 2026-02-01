VIRALNI 'ČIA ČIZKEJK' IZ ČAŠE: Svi su ludi za ovim doručkom koji ima ukus najskupljeg deserta, a ne goji!

Ako volite čia puding, ali vam je dosadio klasičan ukus, ovaj recept menja pravila igre.
Tekstura je identična voćnom čizkejku, a tajna je u kombinaciji grčkog jogurta i čia semenki koja preko noći napravi "magiju".
Sastojci:
3 kašike čia semenki
150 g grčkog jogurta (onaj gušći, u kantici)
50 ml mleka (po izboru)
1 kašika meda ili javorovog sirupa
Sloj keksa: 2-3 komada izmrvljenog plazma ili integralnog keksa
Toping: Šaka malina ili borovnica (može i džem bez šećera)
Priprema (bukvalno 2 minuta):
Baza: U činiji pomešajte čia semenke, grčki jogurt, mleko i med. Dobro izmešajte da nema grudvica od semenki.
Ređanje: Na dno čaše stavite izmrvljeni keks. Preko njega sipajte smesu sa grčkim jogurtom.
Voće: Na vrh stavite sveže voće ili ga malo ispasirajte viljuškom da dobijete "preliv".
Magija: Ostavite u frižideru bar 3 sata, a najbolje preko noći. Čia semenke će upiti vlažnost iz jogurta i napraviti čvrstu, kremastu strukturu koja podseća na fil za čizkejk.
Autor: Dalibor Stankov