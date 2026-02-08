Torta sa jagodama i Oreo keksom: Savršena kombinacija voća i čokolade

Može i sa malinama, bananama ili miksom svih sastojaka – užitak je zagarantovan!

Ova torta spaja hrskavi Oreo keks, sočne jagode i kremasti fil u jednom neodoljivom desertu. Jednostavna za pripremu, a efektna na stolu – savršena za rođendane, druženja ili samo da zasladite dan. Ako želite, jagode možete zameniti malinama, bananama ili napraviti miks voća – kombinacija je zaista sjajna.

Sastojci:

- 400 g jagoda- 100 g Oreo keksa- 200 g margarina ili maslaca- 300 g krem sira- 200 g šećera u prahu- 1 kašika limunovog soka- 800 ml slatke pavlake ili 6 kesica šlaga (umutiti po uputstvu)- 350 g petit keksa ili bilo kojeg drugog keksa, dovoljno za tri reda

Priprema:

1. Umutite maslac sa krem sirom, dodajte šećer u prahu i limunov sok, pa nastavite mutiti dok ne dobijete glatku kremastu smesu.2. U fil umešajte slatku pavlaku ili prethodno umućen šlag.3. Podelite fil na dva dela – u jedan umešajte izdrobljeni Oreo keks, u drugi iseckane jagode.4. Keks umačite u mleko i slažite na dno kalupa (28 cm okrugli ili četvrtasti). Zatim stavite sloj Oreo fila, ponovo red keksa, sloj fil sa jagodama, pa još jedan red keksa.5. Po želji, odozgo dekorirajte šlagom, krem šlagom ili čokoladom.6. Ostavite tortu u frižideru do sutradan da se fil stegne i keks omekša.

Rezultat je mekana, kremasta torta sa savršenim balansom slatkog, voćnog i hrskavog – klasik koji uvek oduševi. Idealna je kada želite nešto što izgleda impresivno, a stvarno je jednostavno za pripremu.

Autor: S.Paunović