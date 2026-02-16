AKTUELNO

Domaća čokoladna torta za svaku priliku: Jednostavan recept bez greške

Izvor: Pink.rs, Foto: Pixabay.com ||

Mekana, sočna i puna čokolade – savršena za svaku priliku (ili bez posebnog razloga)

Postoje recepti koji ne traže posebne veštine i uvek nestanu sa tanjira brže nego što ste ih napravili. Ova čokoladna torta je upravo takva – jednostavna, domaća i neodoljiva. Idealna za porodična okupljanja, rođendane, ali i one dane kada vam treba malo slatke utehe.

Sastojci:

- 3 jaja - 150 g šećera - 1 vanilin šećer - 100 ml ulja - 200 ml jogurta - 2 kašike kakaa - 200 g glatkog brašna - 1 prašak za pecivo

Sastojci za čokoladnu glazuru:

- 100 g čokolade za kuvanje- 50 g putera ili margarina- 3 kašike mleka

Priprema:

U većoj činiji umutite jaja sa šećerom i vanilin šećerom dok smesa ne postane svetla i penasta. Dodajte ulje i jogurt, pa kratko sjedinite. Zatim ubacite kakao, brašno i prašak za pecivo, pa lagano promešajte dok ne dobijete glatku smesu bez grudvica. Smesu izlijte u pleh obložen papirom za pečenje i pecite u prethodno zagrejanoj rerni na 180 stepeni oko 25–30 minuta. Proverite čačkalicom – ako izađe suva, torta je gotova.

Glazura:

Na tihoj vatri otopite čokoladu, puter i mleko, uz stalno mešanje. Kada dobijete sjajnu i glatku smesu, prelijte toplu glazuru preko mlake kore.

Foto: Pixabay.com

Mali trik za savršen ukus:

Ako želite još sočniju tortu, pre glazure možete koru blago poprskati sa par kašika toplog mleka ili čokoladnog mleka. Ostavite tortu da se ohladi, isecite na kocke i uživajte. Bez komplikacija, bez skupih sastojaka – samo čista čokoladna sreća.

Autor: S.Paunović

