Animirka bez emocija: Uroš dočekao svojih pet minuta da opet oplete po Sofiji, želi joj pomirenje sa Terzom! (VIDEO)

Koristi svaku priliku!

U toku je emisija "Gledanje snimaka". Milena Kačevena je prokomentarisala je Sofiju Janićijević i Borislava Terzića Terzu, tokom novogišnjeg slikanja.

- Sve je jasno kao dan, ne bih kometarisala kao drugi da između njih nema emocija, mislim da ima. Ne smatram da je Terza prilika. Sa jedne strane i da Atmir nije oženjen, ona je svakako ušla u priču sa nekim ko je zauzet. Podržavam ga u ovom što radi, ali mislim da tu ima emocija. Mislim i dalje da je Milica došla ne da mu j*ebe mamu, nego da mu predoči sa kim je on to uradio. Imam svoje pravo da ne mislim da je sve istina. Što se Sofije tiče, ima pravo da traži razgovor, i ona je izdata na neki način. Evo on je i večeras napomenuo da je ona njega slagala. Ne vidim ovo kao rijaliti vezu, nije Terza nikakva prilika. I dalje se ovde spominjena osnovu njenog izgleda da je ona sponzoruša. Jasno vidim obostrane emocije - rekla je Kačevenda.

- Videli smo snimak gde su se slikali, nije trebao da radi to. Ako već hoće da se opere nije trebao to da radi. Ona je animirka, hoće pažnju samo. Ono diranje po grudima i nogama, mi je užasno. Ovu žurku se nije napio jer je svestan da popušta, vidimo njegovo konstantno gledanje Sofije. Mislim da će oni da se pomire. Ona nema emocije, ne može da voli nikog. Tako da sam siguran da ne volim Terzu. Pričala je da ima silikonsko srce. Izgleda mi kao jeftina prostitkutka. Ta usta užasna, jeftina je. Nervira me što je sada svi peru, dupljaci. Miljana je bila na jednoj strani, sada pere ovu. Uvek ću biti na jednoj strani. Milica te je nazvala bolesnicom, posle toga si počela da je pljuješ.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: K.K.