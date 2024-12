U svom stilu im sasula mišljenje u lice: Miljana brutalno ocrnila Luku, pa rekla Teodori da je žrtva malverzacije! (VIDEO)

Koristi svaku priliku da ocrni Nenada!

Voditeljka Ivana Šopić ušla je u Belu kuću, u kojoj su u toku nominacije. Učesnici biraju između Teodore Delić i Luke Vujovića. Sledeći učesnik koji je dobio pravo izborai i reč, bila je Miljana Kulić.

- Što se tiče Luke, bio mi je dobar u početku, kada se vratio rijaliti ga je pojeo. Sada mi je ljigav, perfidan. Evo kako se ponaša prema Eni. Namerno je postavio u pabu ona pitanja, navlačio je Peju. Na perfidan i pokvaren način im je rasturio vezu - rekla je Miljana.

- Nije Luka kriv što je Peja rekao Aneli, meni je ovde Peja izgovorio svakave reči. Njega niko ne krivi, jer je on dobar dečko - rekla je Ena.

- Ponovo je potencirao ovde sada to za stolom. Ko zna u kakvom ste vi odnoau, kada se ovako branite. Prema Sandri se ponaša kao ortadoksna pe*erč*na. Danas sam ga u pušioni pitala da li je g*j. Aposlutno ne verujem ni u šta njemu. Uopšte mi se ne sviđa kako se ponaša prema Sandri i Eni. Ljigav je i podmukao. Vidimo kako sada vređa Milenu. Od kada si se vratio pojeo ga je rijaiti. Naš odnos je stabilan od početka, ali ne sviđa mi se - rekla je Miljana, pa nastavila:

- Šta da komentarišem za Teodoru, nju i Bebicinu vezu? Ona je samo još jedna žrtva njegove malverzacije. On je voli nju, a ni ona njega. Bila sam mu karta za rijaliti, ona za opstanak i se*sualni odnos. I mene je tako vređao, i mene i moju porodicu. Ona treba da skupi hrabrosti, i bude sa nekim ko joj se sviđa. Afera "crni luk" mislim da je to Terza. Radi rijalitija je ušla u vezu sa njim, jer je on bivši dečko Miljane Kulić - rekla je Miljana.

Ona je u izolaciju poslala Luku Vujovića, kako kaže zbog svega što je uradio na pokvaren i perfidan način.

Autor: K.K.