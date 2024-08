Stigla na svadbu kamionom, pela se na krov: Ćana otkrila kako se sprema za nastupe, pa sve šokirala željama koje imaju mladenci!

Svaku priliku koristi da se na lud način pojavi na veseljima!

Pevačicu Stanojku Mitrović Ćanu mnogi prepoznaju kao kraljicu narodnih veselja i nezaboravnih iznenađenjima na različitim proslavama.

Ćana se na brojnim veseljima pojavljivala u najrazličitijim izdanjima, stizala je gotovo svim mogućim prevoznim sredstvima, a jednom prilikom je otkrila kako lično doživljava slavlja na kojima nastupa i na kojima gotovo uvek pravi scene za pamćenje.

- Nekako su ljudi zavoleli te moje dolaske na veselja gde me pozovu. Ja to originalno i svim srcem radim. I sama pripremam za to, mene adrenalin puca baš pred nastup od želje da to sve izgleda onako kako su oni zamislili – objasnila je pevačica koja je postala sinonim za dobar provod.

Njeni nesvakidašnji dolasci na nastupe postali su viralni, a Ćana je otkrila i kako joj polazi za rukom da uvek bude inovativna.

- Mi to usaglasimo zajedno, a što se tiče dolaska kamionom, to nije bila moja ideja, već od organizatora veselja koji su vlasnici firme sa tim vozilima. Generalno ja ljudima pripomognem u onome šta može tehnički da se izvede. Jer imaju nekada i zahteve koji nisu tehnički izvodljivi, ali smo uglavnom do sada pravili kompromis na obostrano zadovoljstvo. Meni je cilj da slavljenici budu zadovoljni, naravno ukoliko to ne urušava moje ime i mene kao ličnost – objasnila je Ćana.

Pevačica je otkrila jednom prilikom i koja je to najčudnija ponuda za iznenađenje koju je do sada dobila.

- Kada sam ja iznenađenje na nekom veselju, to ne znači da ja dođem i otpevam samo to. Ne, ja samo malo drugačije uđem, a sve ostalo je isto, pevam normalno kao i moje kolege. Ljudi nekad žele da budu drugačiji, pa umeju preteraju sa nekim željama, uvek sam tu da ispoštujem, naravno ako to mene ne urušava kao ličnost. Bilo je svakakvih zahteva, ne mogu svega da se setim - ispričala je pevačica i potom opisala detaljno sutuaciju u kojoj se našla:

- U Vojvodini je bila jedna situacija, kada je devojka htela da iznenadi sestru, a oni imaju neke silne mašine i kombajne, pa je htela tako nešto. Svadba je bila u sali, pa sam rekla kako to misliš da sa kombajnom uđemo u salu, prosto je bio neizvodljivo i ona je tada odustala. Nemam ja problem da sednem bilo gde dva minuta za potrebe njihovog slikanja, od kamiona je sve to počelo, ali se mora znati neka mera.

