Testo za picu za minut – bez mešenja, bez nereda, savršeno hrskavo!

Minut posla, a rezultat – pizza kao iz najboljih pizzerija. Čista kuhinja, brzina i fantastičan ukus – sve u jednom!

Pica je omiljena svima, ali koliko puta smo odustajali jer mešenje testa oduzima vreme i stvara haos po kuhinji? Evo rešenja – testo koje ne zahteva mešenje niti razvlačenje, a rezultat je fantastičan: hrskava korica, sočan fil i zadovoljstvo svakog zalogaja.

Minut posla, maksimum ukusa

Sve što treba da uradite je da smućkate sledeće sastojke:

- 1 jaje- 1 kašičica kvasca- ½ kašičice šećera- 250 ml jogurta- 2 kašike ulja- 100 ml tople vode- oko 250 g brašna- ½ kašičice soli

Sastojke jednostavno sjedinite, za samo minut, i izlijte u veliku tepsiju ili dve manje. Preliti filom po želji – sir, paradajz, šunka, povrće…

Tajna savršene pice

Peći u dobro zagrejanoj rerni: 250°C i staviti tepsiju na donji pleh rerne. Tako fil ostaje sočan, a korica savršeno hrskava. Ako želite malo sporije pečenje, 230°C oko 30 minuta takođe daje odličan rezultat.

Najlepše? Nema mešenja, nema nereda – a ukus je kao kod tradicionalno zamesene pice. Brzo, lako i fantastično za svaku priliku, bilo da je to porodična večera ili druženje s prijateljima.

Autor: S.Paunović