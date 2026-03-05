Miris detinjstva bez mesa: Recept za posne punjene paprike koje osvajaju i najveće gurmane!

Savršene za post, ali i za dane kada poželite lagan, domaći ručak na kašiku – ovaj recept vraća za sto celu porodicu.

Postoje jela koja ne traže posebnu priliku. Dovoljno je da zamirišu iz kuhinje i odmah vas vrate u detinjstvo, za sto prekriven kariranim stolnjakom i lonac koji lagano krčka satima. Posne punjene paprike upravo su takvo jelo – jednostavno, zasitno i toplo na onaj način koji nema veze samo sa temperaturom, već sa osećajem doma.

Iako mnogi misle da bez mesa nema pravog ukusa, tajna je u dobro začinjenom nadevu i strpljenju. Kombinacija pirinča, povrća i začina daje punoću, dok paradajz sos sve povezuje u savršenu celinu.

Sastojci:

- 10 srednjih paprika

- 1 šolja pirinča

- 1 veća glavica crnog luka

- 1 šargarepa

- 100 g pečuraka (po želji)

- 2 čena belog luka

- 500 ml paradajz pirea

- 1 kašika aleve paprike

- so, biber, suvi začin

- peršun

- ulje

Priprema:

1. Pirinač oprati i kratko propržiti na malo ulja.

2. Na drugom tiganju propržiti sitno seckan crni luk, rendanu šargarepu i pečurke. Dodati beli luk i začine.

3. Pomešati povrće sa pirinčem i seckanim peršunom.

4. Paprike očistiti od semenki i napuniti pripremljenim nadevom.

5. Ređati ih u šerpu, preliti razmućenim paradajz pireom (po potrebi dodati malo vode) i kuvati na tihoj vatri oko 45 minuta, dok pirinač potpuno ne omekša.

Po želji, pred kraj kuvanja možete dodati malo sveže seckanog peršuna ili kašiku brašna razmućenu u vodi ako volite gušći sos.

Posne punjene paprike dokazuju da skromni sastojci mogu dati bogat ukus. One nisu samo obrok – već podsetnik da su najlepša jela često najjednostavnija. A kada se serviraju uz parče svežeg hleba i osmeh za stolom, postaju mnogo više od recepta.

