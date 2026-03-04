Boranija sa stilom: Recept za malo drugačiji, ali neodoljivo ukusan obrok

Klasična boranija dobija novi život uz nekoliko trikova – jednostavno, brzo i aromatično jelo koje osvaja svakog za stolom

Boranija je verni pratilac mnogih ručkova, ali često je podcenjena – kuvana na standardan način, bez začina i igre tekstura. Kada joj dodate nekoliko neočekivanih sastojaka, dobija potpuno novu dimenziju. Ovaj recept je inspirisan mediteranskim i bliskoistočnim ukusima i pokazuje da i najpoznatije povrće može biti zvezda obroka.

Sastojci:

- 500 g sveže boranije- 1 veća glavica crnog luka- 2 čena belog luka- 1 šargarepa- 2 paradajza ili 200 ml paradajz sosa- 1 kašika maslinovog ulja- 1 kašičica dimljene paprike (po želji)- so, biber, suvi začin- peršun ili mirođija za posipanje- po želji nekoliko maslina ili kapara za dodatnu aromu

Priprema:

1. Boraniju očistiti i blago prokuvati 5 minuta u slanoj vodi, zatim procediti.2. Na maslinovom ulju propržiti sitno seckan crni luk i šargarepu dok ne omekšaju, dodati beli luk i dimljenu papriku.3. Dodati paradajz ili paradajz sos, začiniti solju i biberom, i kratko krčkati 5 minuta da sos dobije puniji ukus.4. Ubaciti boraniju u tiganj, promešati da se lepo poveže sa sosom, i kuvati još 10–12 minuta na laganoj vatri.5. Pred kraj dodati masline ili kapare i sveže seckan peršun ili mirođiju.

Ova boranija je aromatična, blago dimljena i istovremeno osvežavajuća. Savršeno ide uz kuvani krompir, pirinač ili hleb, ali može biti i samostalan obrok. Dokaz je da malo kreativnosti menja percepciju – obična boranija postaje jelo koje svi rado traže za ponavljanje.

Autor: S.Paunović