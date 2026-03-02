RECEPT NAŠIH BAKA KOJI JE SPASIO SRBIJU: Starinska posna čorba od tri sastojka koja vraća iz mrtvih! (RECEPT)

U vreme kada su trpeze bile skromne, a zime duge i oštre, naše bake su znale tajnu: prava snaga ne dolazi iz mesa, već iz plodova zemlje i mudre pripreme.
Danas vam predstavljamo recept za čuvenu starinsku posnu čorbu sa suvim šljivama i pečurkama, jelo koje se generacijama kuvalo u srpskim selima tokom postova, ali i kao lek za jačanje imuniteta.
Ova čorba je specifična po svom "slatko-slanom" šmeku koji otvara apetit i greje dušu.
Sastojci:
300g svežih šampinjona ili bukovača (može i šaka suvih vrganja za jači miris)
10-12 suvih šljiva (bez koštica)
2 glavice crnog luka
1 veća šargarepa
1 kašika aleve paprike
So, biber i malo peršuna
Opciono: Kašika brašna razmućena u malo vode (za gustinu)
Priprema:
Dinstanje na vodi: Crni luk i šargarepu sitno iseckajte. U šerpu sipajte malo vode i dinstajte povrće dok ne omekša.
Dodavanje pečuraka: Pečurke isecite na listiće i dodajte u luk. Pustite ih da puste svoju vodu i krčkaju se par minuta.
Tajna ukusa: Ubacite suve šljive. One će čorbi dati tamnu boju i specifičnu, blago slatkastu notu koja se savršeno slaže sa pečurkama.
Začini: Dodajte alevu papriku, so i biber po ukusu. Nalijte oko 1.5 litar tople vode.
Krčkanje: Kuvajte na umerenoj vatri oko 20-30 minuta. Ako želite da čorba bude gušća, pred kraj umešajte razmućenu kašiku brašna.
Završnica: Kada je gotova, čorbu pospite svežim peršunom.
Savet zlata vredan:
Ova čorba je najbolja kada odstoji desetak minuta poklopljena pre služenja. Suve šljive će tada pustiti svu svoju aromu, a čorba će postati svilenkasta i neverovatno ukusna. Služi se uz domaći beskvasni hleb ili pogaču.
Autor: D.S.