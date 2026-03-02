RECEPT NAŠIH BAKA KOJI JE SPASIO SRBIJU: Starinska posna čorba od tri sastojka koja vraća iz mrtvih! (RECEPT)

U vreme kada su trpeze bile skromne, a zime duge i oštre, naše bake su znale tajnu: prava snaga ne dolazi iz mesa, već iz plodova zemlje i mudre pripreme.

Danas vam predstavljamo recept za čuvenu starinsku posnu čorbu sa suvim šljivama i pečurkama, jelo koje se generacijama kuvalo u srpskim selima tokom postova, ali i kao lek za jačanje imuniteta.

Ova čorba je specifična po svom "slatko-slanom" šmeku koji otvara apetit i greje dušu.

Sastojci:

300g svežih šampinjona ili bukovača (može i šaka suvih vrganja za jači miris)

10-12 suvih šljiva (bez koštica)

2 glavice crnog luka

1 veća šargarepa

1 kašika aleve paprike

So, biber i malo peršuna

Opciono: Kašika brašna razmućena u malo vode (za gustinu)

Priprema:

Dinstanje na vodi: Crni luk i šargarepu sitno iseckajte. U šerpu sipajte malo vode i dinstajte povrće dok ne omekša.

Dodavanje pečuraka: Pečurke isecite na listiće i dodajte u luk. Pustite ih da puste svoju vodu i krčkaju se par minuta.

Tajna ukusa: Ubacite suve šljive. One će čorbi dati tamnu boju i specifičnu, blago slatkastu notu koja se savršeno slaže sa pečurkama.

Začini: Dodajte alevu papriku, so i biber po ukusu. Nalijte oko 1.5 litar tople vode.

Krčkanje: Kuvajte na umerenoj vatri oko 20-30 minuta. Ako želite da čorba bude gušća, pred kraj umešajte razmućenu kašiku brašna.

Završnica: Kada je gotova, čorbu pospite svežim peršunom.

Savet zlata vredan:

Ova čorba je najbolja kada odstoji desetak minuta poklopljena pre služenja. Suve šljive će tada pustiti svu svoju aromu, a čorba će postati svilenkasta i neverovatno ukusna. Služi se uz domaći beskvasni hleb ili pogaču.

Autor: D.S.