Sicolinos Cake – slatka priča iz Novog Sada koja traje već više od decenije

U svetu u kome se trendovi brzo menjaju, neke priče opstaju zahvaljujući iskrenoj posvećenosti i ljubavi prema onome što rade. Upravo takva je priča brenda Sicolinos Cake, male porodične radionice iz Novog Sada koja već više od decenije stvara torte koje se pamte.

Sve je počelo davne 2012. godine – sasvim spontano. Dok su završavali fakultete, brat i sestra nisu ni slutili da će njihova strast prema pravljenju torti prerasti u ozbiljan posao i prepoznatljiv brend. Torte su počele da se nižu jedna za drugom, a sa njima su stizale i prve pohvale, preporuke i reči podrške. Upravo ti prvi zadovoljni kupci bili su vetar u leđa da se priča pod imenom Sicolinos Cake nastavi i razvija.

Danas, posle više od deset godina rada, Sicolinos Cake ima veliki krug vernih kupaca koji se uvek vraćaju. Razlog je, kako sami kažu, jednostavan – „odličan kvalitet“. Svaka torta nastaje od pažljivo biranih sastojaka vrhunskog kvaliteta, što se može osetiti već pri prvom zalogaju.

Ono po čemu je Sicolinos Cake posebno prepoznatljiv jeste činjenica da je na njihovim tortama – sve ručni rad. Svaki detalj, svaki ukras i svaka dekoracija nastaju sa posebnom pažnjom i preciznošću. Upravo ta posvećenost čini da svaka torta izgleda kao mala umetnička kreacija.

Pedantnost, perfekcija, čistoća i savršen ukus samo su neke od reči kojima kupci opisuju ono što dolazi iz radionice Sicolinos Cake. Bez obzira na to da li je u pitanju rođendan, venčanje ili neka posebna prilika, svaki izazov se prihvata sa istom željom – da rezultat bude na najvišem nivou.

Ipak, iza svih recepata, tehnika i dekoracija krije se jedan mnogo važniji sastojak. To je ljubav. Ljubav brata i sestre prema svakoj torti, svakom detalju i svakom slatkišu koji izađe iz njihove radionice. Upravo ta ljubav je ono što priču Sicolinos Cake čini posebnom – i zbog čega joj se ljudi uvek iznova vraćaju.

Autor: D.Bošković