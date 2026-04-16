Italijanska musaka bolja i od paste: Ovaj sastojak joj daje čaroban ukus

Većina nas je navikla na klasičnu musaku sa krompirom, ali italijanska verzija donosi potpuno drugačiji doživljaj. Tajna je u prženju i siru.
Italijanska kuhinja važi za jednu od najpopularnijih na svetu, mnogi uživaju u lazanjama, raznim vrstama testenine, ali i pici. Sada je pravi trenutak da isprobate i musaku pripremljenu na italijanski način.
Ova varijanta se izdvaja po specifičnim sastojcima koji joj daju puniji ukus i čine je sočnijom nego u klasičnoj verziji.
Pečenje traje svega oko pola sata, ali je priprema nešto duža jer je potrebno prethodno propržiti i meso i krompir pre nego što se poređaju u tepsiju.
U italijanskoj varijanti, meso se sprema zajedno sa paradajzom, dodaje se sir, dok se preliv pravi od jaja uz dodatak sitno seckanog mladog luka, koji daje jači i bogatiji ukus.
Sastojci:
1 crni luk
200 g čeri paradajza
ljuta paprika
200 g mlevenog mesa
900 g krompira
4 jajeta
mladi luk
150 g sira
prezle
Priprema:
Crni luk kratko propržite, dodajte prepolovljene čeri paradajze i tucanu papriku, pa ubacite meso da se zajedno proprži. Kada je gotovo, izvadite smesu u posebnu posudu.
U tiganj dodajte još malo ulja i propržite kockice krompira.
U međuvremenu umutite jaja i umešajte sitno seckani mladi luk. Posudu za pečenje premažite uljem i pospite prezlom.
Složite pola krompira, prelijte sa delom jajne smese, potom dodajte kockice sira i mleveno meso.
Preko stavite ostatak sira, pa ostatak krompira, i završite prelivom od jaja. Pecite u rerni zagrejanoj na 180 stepeni oko pola sata.
Autor: Marija Radić