Italijanska musaka bolja i od paste: Ovaj sastojak joj daje čaroban ukus

Većina nas je navikla na klasičnu musaku sa krompirom, ali italijanska verzija donosi potpuno drugačiji doživljaj. Tajna je u prženju i siru.

Italijanska kuhinja važi za jednu od najpopularnijih na svetu, mnogi uživaju u lazanjama, raznim vrstama testenine, ali i pici. Sada je pravi trenutak da isprobate i musaku pripremljenu na italijanski način.

Ova varijanta se izdvaja po specifičnim sastojcima koji joj daju puniji ukus i čine je sočnijom nego u klasičnoj verziji.

Pečenje traje svega oko pola sata, ali je priprema nešto duža jer je potrebno prethodno propržiti i meso i krompir pre nego što se poređaju u tepsiju.

U italijanskoj varijanti, meso se sprema zajedno sa paradajzom, dodaje se sir, dok se preliv pravi od jaja uz dodatak sitno seckanog mladog luka, koji daje jači i bogatiji ukus.

Sastojci:

1 crni luk

200 g čeri paradajza

ljuta paprika

200 g mlevenog mesa

900 g krompira

4 jajeta

mladi luk

150 g sira

prezle

Priprema:

Crni luk kratko propržite, dodajte prepolovljene čeri paradajze i tucanu papriku, pa ubacite meso da se zajedno proprži. Kada je gotovo, izvadite smesu u posebnu posudu.

U tiganj dodajte još malo ulja i propržite kockice krompira.

U međuvremenu umutite jaja i umešajte sitno seckani mladi luk. Posudu za pečenje premažite uljem i pospite prezlom.

Složite pola krompira, prelijte sa delom jajne smese, potom dodajte kockice sira i mleveno meso.

Preko stavite ostatak sira, pa ostatak krompira, i završite prelivom od jaja. Pecite u rerni zagrejanoj na 180 stepeni oko pola sata.

Autor: Marija Radić