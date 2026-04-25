Tiramisu kuglice koje se tope u ustima: Nema kome se neće svideti

Ukusne i slasne tiramisu kuglice se prave lako i brzo.

Tiramisu kuglice su još bolje nego tiramisu kolač, i odlične su za druženja i proslave.

Spoj kafe, kakaa i kremaste teksture pretvara svaki trenutak u pravo malo uživanje, bilo da ih spremate za goste ili kao slatki predah uz omiljeni napitak.

Brzo se prave, još brže nestaju, a njihov bogat i pun ukus osvaja već na prvi zalogaj.

Sastojci:

120 g slatke pavlake

1 kašika espreso praha

510 g komadića bele čokolade

60 g krem sira

1/2 kašičice soli

2 kašike ulja

30 g crne čokolade

170 g čokoladnih mrvica

2 piškote, zgnječene

2 kašike nezaslađenog kakao praha

Priprema:

Kako biste napravili ove kuglice, u loncu na srednjoj vatri zagrejte pavlaku i espreso dok se oko ivica ne stvore mehurići. Pustite da se ohladi 10 minuta. Stavite 470 g komadića bele čokolade u veliku posudu. Koristeći sitno sito, procedite krem koji ste napravili preko čokoladnih mrvica.

Čokoladu sa kremom otopite na pari, stalo mešajući. Skinite sa vatre i mešajte dok smesa ne postane glatka. Dodajte krem sir i so i umutite da se sjedini. Pokrijte i stavite u frižider dok se ne stegne, najmanje 2 sata ili ostavite preko noći.

Razvaljajte smesu u loptice, tako da svaku lopticu napravite od jedne supene kašike smese. Ređajte na pleh obložen papirom za pečenje. Zamrznite dok ne postanu čvrste, najmanje 30 minuta.

Autor: Marija Radić