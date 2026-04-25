Prava srpska karbonara: Pasta toliko dobra da će svi želeti još

Otkrijte kako da pripremite domaću varijantu karbonare koja je prilagođena našem ukusu. Toliko je ukusna da će nestati sa tanjira začas.

Iako karbonara potiče iz italijanske kuhinje i važi za jedno od njihovih najpoznatijih jela, ova pasta je kod nas vremenom dobila jednostavniju, domaću verziju.

U ovoj varijanti ne koriste se skupi niti retki sastojci, umesto toga, sve se pravi od slanine, kisele pavlake i kačkavalja, namirnica koje se lako nalaze u svakom domaćinstvu.

Dobija se kremasto, zasitno i veoma ukusno jelo koje se brzo sprema, pa je savršen izbor za porodični ručak ili laganu večeru.

Sastojci:

400 g špageta ili druge testenine

100 g slanine

2 jaja

1 čaša kisele pavlake

200 g kačkavalja

1 čen belog luka

So i biber po ukusu

Sitno seckani peršun

Priprema:

Slaninu isecite na manje komade ili trakice i propržite je na malo ulja dok ne postane zlatna i blago hrskava. Pred sam kraj dodajte sitno seckan beli luk i kratko ga propržite, tek da zamiriše.

Pre dodavanja sosa smanjite temperaturu ringle ili sklonite tiganj sa vatre kako se jaja ne bi zgrušala.

U posebnoj posudi pomešajte jedno žumance, kiselu pavlaku i veći deo narendanog kačkavalja. Začinite solju i biberom, dodajte peršun i sve dobro sjedinite.

Na tihoj vatri dodajte pripremljeni sos u tiganj sa slaninom. Mešajte neprestano oko dva minuta, vodeći računa da se smesa samo blago zagreje. Nakon toga sklonite sa ringle.

Testeninu skuvajte u posoljenoj vodi prema uputstvu. Nakon ceđenja sačuvajte malo vode u kojoj se kuvala.

Testeninu prebacite u veću posudu, dodajte deo sosa i dobro promešajte. Zatim umešajte ostatak sosa, drugo žumance i preostali kačkavalj. Po potrebi dodajte malo vode od kuvanja testenine kako bi jelo bilo još sočnije i kremastije.

Autor: Marija Radić

