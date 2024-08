Jedan od ideologa srpske opozicije Boban Bogdanović poručio je na društvenoj mreži X da ukoliko dođe iskopavanja litijuma u Srbiji, ona će postati toliko snažna da će rasturiti nezavisno Kosovo.

- Eventualna pobeda Donalda Trampa na predsedničkim izborima u SAD i realizacija Projekta sistemske korupcije i rudarstva litijuma u ​​Srbiji je „Zlatna koka“ koja će omogućiti Aleksandru Vučiću okupaciju i otcepljenje severa Kosova! Zato „NE“ Rio Tinto - napisao je Kurtijev miljenik.

The eventual victory of @realDonaldTrump in the presidential elections in 🇺🇲 and the realization of the Project of Systemic Corruption and Lithium Mining in Serbia is a

"Golden stock" that will allow @avucic for occupation and secession Northern 🇽🇰!

That's why "NO" to @RioTinto!