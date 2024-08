Vođa protesta u Srbiji Boban Bogdanović poručuje: Kunem se u oca kosovske državnosti Adema Demaćija i odajem mu večnu zahvalnost!

Boban Bogdanović, jedan od vođa protesta protiv litijuma i omiljeni Srbin Aljbina Kurtija, oglasio se na svom X profilu i rekao da je Adem Demaćija, za njega otac kosovske državnosti.

- Adem Demaći, kosovski Nelson Mandela, je jedan od najvećih, ako ne i najveći kosovski političar 20. veka i sjajni pisac. Za mene, on je otac kosovske nezavisnosti. Njegov roman "Krvave zmije" je remek delo kosovske literature, Večna slava Ademu -rekao je Bogdanović na svom X nalogu.

Adem Demaçi, 🇽🇰's Nelson Mandela, is one of the greatest, if not the greatest Kosovar politician of the 20th century and a great writer!

For me, he is the father of 🇽🇰's independence!

His novel "Blood Snakes" is a masterpiece of 🇽🇰 and world literature! Eternal glory to Adem! pic.twitter.com/1CQjahWqNp