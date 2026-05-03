Čuvena medena oblanda: Tradicionalni kolač koji vole sve generacije

Ako želite da iznenadite sebe i svoje najbliže ukusnom poslasticom, medene oblande su pravi izbor. Ova starinska poslastica oduševiće svakoga ko ih proba.

Miris hrskavih oblandi s bogatim, kremastim filom odmah budi uspomene na detinjstvo, a kada se u sve to doda med, dobijate kolač koji nije samo sladak već i odiše pravom toplinom domaće atmosfere.

Medene oblande su pravi hit na porodičnim okupljanjima, prazničnim trpezama ili kad god poželite nešto slatko, a jednostavno za pripremu. Njihova posebnost leži u savršenoj kombinaciji laganih oblandi i kremastog fila, što ih čini omiljenim desertom za sve generacije.

Osim što se lako prave, ove oblande su mekane, sočne i preplavljene bogatom aromom meda - pravi užitak za nepca.

Sastojci:

1 pakovanje oblandi

200 g meda

200 g šećera

250 g margarina ili maslaca

200 ml mleka

200 g mlevenih oraha

300 g mlevenog keksa

Priprema:

U šerpi na tihoj vatri otopite med, šećer i margarin ili maslac, mešajući dok se sve lepo ne sjedini. Kada smesa postane homogena, dodajte mleko i nastavite sa mešanjem dok ne provri.

Sklonite sa vatre i umešajte mlevene orahe i mleveni keks, mešajući dok ne dobijete gustu i ujednačenu smesu. Ostavite fil da se malo prohladi, ali ne previše jer treba da ostane topao kako bi se lepo razmazivao.

Na radnu površinu stavite prvu koru oblande i ravnomerno rasporedite deo fila. Ponovite postupak dok ne utrošite sve sastojke, završavajući sa praznom korom na vrhu.

Oblandu prekrijte čistom krpom, stavite dasku ili pleh preko nje i opteretite nečim teškim, kako bi se lepo sjedinila.

Ostavite nekoliko sati, a najbolje preko noći, kako bi se oblande stegle i lepo upile fil. Isecite na štangle ili kocke i poslužite.

Autor: Marija Radić