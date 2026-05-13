STARINSKI KUGLOF KOJI USPEVA SVIMA: Mirisni kolač iz bakine kuhinje osvaja na prvi zalogaj!

Mekan, sočan i savršeno mirisan — kuglof je jedan od onih kolača koji vraćaju uspomene na detinjstvo, a uz ovaj recept uspeće čak i početnicima.

Kuglof je jedan od najomiljenijih domaćih kolača upravo zato što se priprema jednostavno, a ukusom osvaja celu porodicu. Idealan je uz jutarnju kafu, popodnevni čaj ili kada vam iznenada dođu gosti, jer izgleda efektno, a pravi se od sastojaka koje gotovo svi već imaju kod kuće.

Sastojci:

- 4 jaja- 200 grama šećera- 1 vanilin šećer- 200 mililitara jogurta- 100 mililitara ulja- 250 grama brašna- 1 prašak za pecivo- 2 kašike kakaa- rendana korica limuna ili pomorandže- šaka suvog grožđa ili seckanih oraha po želji

Priprema:

Umutite jaja sa šećerom i vanilin šećerom dok smesa ne postane penasta i svetla. Zatim dodajte jogurt i ulje, pa lagano umešajte brašno pomešano sa praškom za pecivo. Po želji dodajte rendanu koricu limuna ili pomorandže kako bi kuglof imao bogatiji miris.

Polovinu smese sipajte u podmazan kalup za kuglof, a u drugu polovinu dodajte kakao i dobro promešajte. Tamni deo zatim sipajte preko svetlog kako biste dobili prepoznatljiv šareni izgled kolača. Kuglof pecite u prethodno zagrejanoj rerni na 180 stepeni oko 40 minuta. Kada se prohladi, pospite ga šećerom u prahu ili prelijte čokoladnom glazurom. Ovaj kolač ostaje mekan i narednog dana, a mnogi kažu da je tada još ukusniji. Upravo zato kuglof godinama važi za jedan od omiljenih domaćih recepata koji se prenose sa generacije na generaciju.

Jednostavan za pripremu, a bogat ukusom, kuglof je pravi dokaz da najlepši kolači ne moraju biti komplikovani. Njegov miris, meko testo i domaća nota bude nostalgiju i stvaraju osećaj topline u svakom domu, zbog čega mu se mnogi uvek rado vraćaju.

Autor: S.Paunović