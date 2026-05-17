Pita s mesom koja miriše na dom: Sočna, hrskava i savršena za svaki obrok

Tradicionalni klasik koji nikad ne izlazi iz mode – jednostavan recept za savršenu pitu

Postoje jela koja uvek vraćaju osećaj doma, a pita s mesom je jedno od njih. Bilo da se sprema za porodični ručak, druženje ili brzu večeru, ova pita je simbol jednostavnosti i ukusa koji nikoga ne ostavlja ravnodušnim. Hrskave kore i sočan fil od mesa čine kombinaciju kojoj je teško odoleti.

Za pripremu su vam potrebni osnovni sastojci: tanke kore za pitu, mleveno meso (najčešće junetina ili mešano), crni luk, malo ulja, so, biber i začini po želji. Upravo jednostavnost ovog recepta čini ga savršenim – nema komplikacija, samo dobar ukus i malo strpljenja.

Priprema počinje dinstanjem sitno seckanog luka na malo ulja, dok ne postane mekan i blago zlatkast. Zatim se dodaje mleveno meso koje se prži dok ne promeni boju i ne pusti svoje sokove. Sve se lagano začini solju, biberom i, po želji, crvenom paprikom ili vegetom, kako bi fil dobio pun i bogat ukus.

Kada je fil gotov, kore se ređaju u tepsiju, a između njih se raspoređuje meso i malo ulja ili smese od vode i ulja kako bi pita bila sočna, ali i hrskava spolja. Može se praviti u slojevima ili uvijati, u zavisnosti od navike i željenog izgleda.

Pita se peče u unapred zagrejanoj rerni dok ne dobije zlatno-smeđu boju i hrskavu koricu. Najlepša je kada se malo prohladi, jer se tada ukusi potpuno sjedine. Bilo da je služite uz jogurt ili kao samostalno jelo, pita s mesom ostaje jedan od onih recepata koji uvek nestaju sa stola prvi.

Autor: S.Paunović