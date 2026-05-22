KREMASTA, MIRISNA I GOTOVA ZA 20 MINUTA: Fungi pica je savršen spoj topljenog sira i sočnih pečuraka

Italijanski klasik koji obožavaju ljubitelji bogatih ukusa — tajna je u dobro začinjenim pečurkama i tankom testu

Fungi pica važi za jednu od najpopularnijih italijanskih kombinacija upravo zato što spaja jednostavne sastojke i pun, aromatičan ukus. Miris pečuraka koje se peku sa mocarelom i origanom daje onaj pravi osećaj restoranske hrane kod kuće, a dobra vest je da se priprema mnogo lakše nego što većina ljudi misli. Idealna je i za porodični ručak i za večeru uz film.

Za savršenu fungi picu najvažnije su pečurke. Najčešće se koriste šampinjoni, ali ukus može biti još intenzivniji ako dodate bukovače ili miks šumskih pečuraka. Pre pečenja poželjno je da ih kratko propržite na maslinovom ulju sa malo belog luka, jer će tako pustiti višak vode i zadržati bogatiji ukus tokom pečenja u rerni.

Sastojci za jednu veliku picu su: 300 grama testa za picu, 150 ml paradajz sosa, 250 grama mocarele, 250 grama pečuraka, kašika maslinovog ulja, origano, malo bosiljka i prstohvat bibera. Testo razvucite tanko, premažite sosom od paradajza, dodajte sir i rasporedite pečurke po celoj površini. Na kraju pospite origanom i dodajte nekoliko kapi maslinovog ulja za intenzivniji ukus.

Pica se peče u unapred zagrejanoj rerni na 250 stepeni oko 10 do 12 minuta, odnosno dok ivice ne postanu zlatne, a sir potpuno rastopljen. Ako želite još bogatiji ukus, pred kraj pečenja možete dodati malo parmezana ili nekoliko listova sveže rukole nakon što izvadite picu iz rerne.

Ono što fungi picu čini posebnom jeste balans između jednostavnosti i punog ukusa. Nema previše sastojaka, ali svaki dolazi do izražaja — od kremaste mocarele do zemljanog mirisa pečuraka. Upravo zbog toga ovaj klasik nikada ne izlazi iz mode i ostaje jedan od omiljenih izbora ljubitelja italijanske kuhinje.

Autor: S.Paunović